Nederlands talent Jerry Ji geniet van de concurrentie in de Amerikaanse golfwereld

Toen hij deze maand, na een vakantie van vier weken, op Schiphol in het vliegtuig richting de Verenigde Staten stapte, had Jerry Ji het gevoel naar huis te gaan. Hij is snel gewend geraakt aan het leven op de campus van de University of Illinois, waar hij sinds augustus studeert en golft. Tussen de vijftigduizend studenten in Urbana-Champaign, op zo’n twee uur rijden van Chicago, pendelt hij vijf dagen per week tussen de schoolbanken en de sportfaciliteiten, in de weekenden staat hij met zijn teamgenoten hele dagen op de golfbaan. „Ik heb dit altijd gewild, het Amerika-gebeuren vind ik heel gaaf”, vertelt Ji. „Er wordt weliswaar veel van me verwacht, maar ik heb ook veel vrijheid. Het is een goede manier om volwassen te worden.”

Jerry Ji (19), lid van de Nederlandse selectie, heeft gekozen voor de opleiding die veel succesvolle professionals volgden: collegegolf. Hij was een gewilde speler voor de beste studententeams in de VS. Helemaal na zijn overwinning in december 2017 in de Junior Orange Bowl, een jaarlijks jeugdtoernooi in Florida waar ook de naam van Tiger Woods op de lijst van winnaars staat, en zijn bronzen medaille bij de Jeugd Olympische Spelen in 2018. Ji verkoos uiteindelijk Illinois boven Texas Tech en Oregon. Of een volledige studiebeurs hem over de streep heeft getrokken, mag hij niet zeggen. „Dat is iets tussen mij en de coach. Hij wil niet dat ik dat deel met andere mensen.”

Scholarship

Een golfteam op het hoogste collegeniveau heeft per jaar 4,5 scholarship te verdelen onder zijn spelers, vertelt Lars van Meijel. De 25-jarige golfer, sinds kort actief op de Europese Tour, speelde vanaf 2013 voor de University of Memphis. „Ik begon met een driekwart beurs, maar toen ik in mijn eerste semester twee toernooien won, ging ik meteen naar een bijna volledig scholarship. Anders is het ook niet te betalen, een jaar studeren kost gauw dertigduizend euro.”

Van Meijel haalde in Memphis in drie jaar een bachelor bedrijfseconomie en werkte in de tussentijd aan alle onderdelen van zijn golfspel. De Amerikaanse jaren hebben hem veel gebracht, zegt hij. „Er is dag in, dag uit een competitieve sfeer, je speelt veel toernooien en je krijgt er een studie bij.”

Jerry Ji op The Dutch in Spijk, in 2018. Foto Jan Kruger/Getty Images

Ook in Illinois is de competitie groot, zegt Jerry Ji, de enige freshman (eerstejaars) in een tienkoppig team, waarvan per toernooi vijf spelers worden geselecteerd. „We spelen onderlinge wedstrijden voor een plek in het team. Soms één ronde, soms wel zes, dat hangt van het schema af. Die voortdurende competitie maakt me beter, in Nederland was ik een stuk individueler bezig.”

Ji ontbrak in zijn eerste maanden slechts één keer in de opstelling tijdens de herfstserie van vijf wedstrijden. Het gebeurde in een periode waarin het even tegenzat. „Met golf ging het moeilijk, waardoor de rest me ook veel energie kostte. Ik werd ook snel ziek, dat heeft een maandje geduurd.”

Het zijn de momenten waarop sommige jonge golfers afhaken, zegt Niels Boysen, manager topsport bij de Nederlandse Golffederatie (NGF). „Je wordt toch een beetje aan je lot overgelaten, de managers van die opleidingen hebben meer aan hun hoofd. Ze werken daar vaak met enorme budgetten. De coach kijkt nog wel naar je om, maar verder moet je het echt zelf doen. Zo sexy is het ook allemaal niet, het is gewoon hard werken.”

Volgens Boysen begint elk jaar een „handjevol” Nederlandse golfers aan een studie in de VS, waar voormalig profspeler Dewi-Claire Schreefel voor ze beschikbaar is als vraagbaak en voor coaching. De NGF wordt soms gebeld door een van de honderden Amerikaanse universiteiten op zoek naar spelers, zegt Boysen. „Als iemand bij ons heeft aangegeven naar Amerika te willen, kunnen we de brug leggen.”

Luxe faciliteiten

Jerry Ji legde, met behulp van zijn ouders, zelf contact. Hij wist op zijn veertiende al dat hij naar de VS wilde en nog altijd kent hij „nul twijfels”. Hij is van plan zijn vier jaar in Illinois vol te maken, zijn studie sportmanagement af te ronden en vooral: een betere golfer te worden.

Aan de faciliteiten zal het niet liggen, de ‘Fighting Illini’ baden in luxe dankzij een indoortrainingscentrum van 5,2 miljoen dollar („Zoiets heb ik nog nooit gezien in Europa”) en een buitenlocatie van bijna tien hectare met greens, fairways en bunkers waarop elke slag geoefend kan worden. Bovendien zijn in de omgeving vier achttienholesbanen vrij toegankelijk voor Ji en zijn teamgenoten en gaat naar sommige wedstrijden de reis per privévliegtuig.

De dagen van Ji beginnen om zes uur ’s morgens in de gym en vaak is hij pas dertien uur later weer terug op zijn kamer zonder televisie. Per week golft hij minimaal dertig uur onder leiding van Mike Small, de man die voor een groot deel zijn keus voor Illinois bepaalde. „Coach Small is heel direct. Hij heeft op de PGA Tour gespeeld en speelt nog steeds op de Championship Tour, voor spelers boven 50 jaar. Hij heeft niet alleen veel kennis en ervaring, maar is ook een leider naar wie je wilt luisteren en van wie je wilt leren.”

Ver van huis jaagt Jerry Ji zijn droom na om golfprofessional te worden. Dat is Lars van Meijel al gelukt. Met dank aan zijn collegejaren? „Dat kun je nooit zeggen, maar voor mij is het de juiste route geweest. Veel jongens halen alleen een schooldiploma, en daarna is het golfen, golfen, golfen. Terwijl het leven nog zo lang is.”