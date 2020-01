Man van Femke Halsema verzet zich tegen taakstraf om verboden wapenbezit

De man van Femke Halsema, Robert Oey, heeft zich verzet tegen de taakstraf van veertig uur die hij door justitie opgelegd heeft gekregen voor verboden wapenbezit. Dat bevestigt het OM in Haarlem na berichtgeving van De Telegraaf. Dat betekent dat de zaak alsnog voor de rechter komt.

Die openbare zitting vindt plaats bij de politierechter in Amsterdam. Het is nog niet duidelijk wanneer dat precies gebeurt. Om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen, voert een officier van justitie uit Haarlem dan het woord, meldt De Telegraaf. Waarom Oey in verzet is gegaan tegen de taakstraf, is niet bekend. Als hij de straf geaccepteerd had, zou hij een strafblad hebben gekregen.

De 53-jarige Oey wordt verdacht van het in het bezit hebben van een onklaar gemaakte revolver. Hiervoor had hij een vergunning moeten hebben. In gesprek met NRC gaf hij vorig jaar toe dat hij de eigenaar van het wapen was en dat het in de ambtswoning van Halsema had gelegen. De zoon van Halsema en Oey was een paar weken daarvoor opgepakt omdat hij met het wapen op zak met een groep vrienden voor overlast zorgde. De minderjarige zoon werd niet vervolgd.

