Leider Mexico verloot het presidentieel vliegtuig nu zich geen koper aandient

Te koop: Boeing 787 Dreamliner, zo goed als nieuw met slechts twee vliegjaren. Zuinig in gebruik en met een luxueus interieur. Vraagprijs: 130 miljoen dollar.

Al ruim een jaar poogt de linkse Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador het omstreden diensttoestel van zijn voorganger te verkopen. Nu dit niet lukt, wil hij het verloten onder Mexicanen. Behalve als zich op de valreep nog een koper meldt, is er op 5 mei een loterij met het vliegtuig als hoofdprijs. De zes miljoen lootjes kosten per stuk 500 peso’s (25 euro). Die inleg gaat naar gratis zorg voor arme Mexicanen, zei de president dinsdag, waarbij hij ook alvast een ontwerp-lootje toonde.

AMLO, zoals hij wel heet, won in juli 2018 het presidentschap met de belofte corruptie „uit te roeien”. Op campagne zei hij als president toeristenklasse te blijven vliegen – een belofte die hij vooralsnog inlost. Op zijn eerste werkdag zette hij het toestel te koop dat zijn corrupte en impopulaire voorganger Enrique Peña Nieto in 2016 in gebruik nam en dat nieuw 218 miljoen dollar koste. De interesse bleek echter gering en de opslag van de Boeing in een Californische hangar is nogal prijzig.

Het loterij-idee krijgt ook kritiek. Wie kan zo’n toestel zomaar kwijt? De hoofdprijs is wel inclusief twee jaar onderhoud en gebruik. (NRC)