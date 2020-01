Aan het begin van de dag open ik mijn e-mailprogramma en ontvang ik van een boekingswebsite een bericht met in de onderwerpregel: „Janjaap, Wuhan has some last-minute deals!”

