KPN raakt laptop en klanten kwijt

Een vergeten laptop van een inhuurkracht levert Joost Farwerck, de nieuwe topman van KPN, woensdag meer pijnlijke vragen op dan de jaarresultaten van het telecombedrijf.

KPN, dat zelf veilige internetproducten verkoopt, zit in zijn maag met een artikel in Trouw. Het dagblad wist de hand te leggen op een onbeveiligde laptop die een monteur van een onderaannemer van KPN bij een klant had laten liggen. Zo konden buitenstaanders meelezen met KPN’s interne nieuwssite.

„Er staan geen grote geheimen op ons intranet”, reageerde Farwerck woensdagochtend tijdens een persconferentie in Rotterdam. „Maar elke KPN’er kan er wel zijn mening kwijt over ons bedrijf.” Ook over gevoelige kwesties: zo waren er interne discussies te lezen over WeChat Go Europe, een app die KPN ontwikkelde voor Chinese toeristen.

Trouw suggereert dat het telecombedrijf betrokken kan zijn bij mensenrechtenschendingen omdat KPN „persoonsgegevens van Chinezen in Europa verzamelt” en deelt met de Chinese WeChat-eigenaar Tencent. Volgens Joost Farwerck behelst de samenwerking met WeChat niet meer dan een simkaart die na twee weken wordt uitgeschakeld. „Het is een simmetje, zoals we die ook beschikbaar stellen aan reizigers uit Rusland, Australië of Amerika.” WeChat Go Europe biedt echter ook betaalmogelijkheden en advertenties aan, bijvoorbeeld voor musea en winkels.

„Chinezen zijn tegenwoordig een thema”, aldus Farwerck, duidend op de discussie over het gebruik van apparatuur van het Chinese Huawei in mobiele netwerken. Hij wil het incident met de kwijtgeraakte laptop niet „lacherig wegschuiven”. „Ik neem dit zeer serieus”, aldus de topman. KPN geeft inmiddels inhuurkrachten via internet geen toegang meer tot zijn interne netwerk.

Lees ook over de harde lijn die Nederland koos tegen Huawei in 5G-netwerk

Minder klanten

Het aandeel van KPN ging woensdagochtend flink onderuit (min 6 procent) nadat het telecombedrijf 2,7 procent omzetdaling, tot 5,5 miljard euro, had bekendgemaakt. De winst kwam uit op 614 miljoen euro, een verdubbeling ten opzichte van 2018.

KPN’s omzet krimpt op alle terreinen, behalve in de divisie die het netwerk aan andere providers verhuurt. Deze zogeheten wholesale-tak leverde 628 miljoen euro omzet in 2019, iets meer dan het jaar daarvoor.

Het aantal ‘losse’ afnemers van breedbandinternet daalde met 56.000, en op het mobiele netwerk verloor KPN vorig jaar 14.000 klanten. Dat heeft mede te maken met het opheffen van het Telfort-merk: niet alle klanten stappen over naar KPN.

Van KPN’s 2,3 miljoen breedbandklanten heeft ongeveer de helft ook een mobiel abonnement. Zulke ‘gecombineerde’ klanten stappen minder snel over en leveren daarom uiteindelijk meer geld op.

Over heel 2019 schakelden 59.000 breedbandklanten van KPN over naar zo’n gecombineerd abonnement, maar in het vierde kwartaal liepen er 2.000 alsnog weg. De concurrentie van Vodafone en T-Mobile is voelbaar, nu ook zij volop inzetten op alles-in-eenpakketten. Bij KPN’s consumententak daalde de omzet over 2019 met 2,3 procent tot 2,9 miljard euro.

XS4ALL

Bij de zakelijke divisie (4,4 procent minder omzet, tot 2 miljard euro) zet KPN de klanten over naar diensten die volledig draaien op internettechniek. Die leveren op langere termijn meer geld op. De omzetdaling is onvermijdelijk, aldus Farwerck: „In de telecomindustrie moet je eerst de winstmarge verbeteren voordat je weer kunt groeien.”

KPN heeft liever minder klanten die meer opleveren. Daarom is de telecomprovider aan het opruimen: oude infrastructuur (koper, ISDN, 3G en het oude telefoonnetwerk) wordt vervangen door moderne alternatieven. Daarnaast stootte KPN verschillende bedrijfsonderdelen af, waaronder KPN Consulting. Het XS4all-merk blijft, anders dan eerdere plannen, voorlopig in de lucht. Niet alle XS4all-medewerkers zijn het met die aanpak eens. Van de Ondernemingskamer mag KPN het merk eventueel opheffen.

5G en glasvezel

KPN heeft inmiddels 640 mobiele opstelpunten gereedgemaakt voor het mobiele 5G-netwerk– iets minder dan een kwart van alle antennes. Daarbij wordt gebruik gemaakt van radiotechnologie van Huawei. De beoogde versnelde aanleg van glasvezel (1 miljoen aansluitingen in drie jaar) vergt waarschijnlijk meer tijd dan verwacht.

Los van de aankomende veiling van 5G-frequenties trekt KPN dit jaar 1,1 miljard euro uit voor nieuwe netwerken. „Ik denk niet dat er een bedrijf is dat elk jaar zoveel in Nederland investeert”, aldus Farwerck.