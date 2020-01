Kostbaar houten beeld blijkt niet van Paul Gauguin

Een kostbare en zeldzame sculptuur van Paul Gauguin (1848-1903) blijkt niet gemaakt door de beroemde Franse kunstenaar. Dat meldt de Franse krant Le Figaro.

Het gaat om het houten beeld Hoofd met horens, de grootste sculptuur die Gauguin zou hebben gemaakt. Het beeld is eigendom van J. Paul Getty Museum in Californië. Het museum kocht het kunstwerk in 2002 voor een bedrag van zeker 3 miljoen dollar (2,7 miljoen euro). De verkoper was Wildenstein, de grote Frans-Amerikaanse kunsthandel die de afgelopen jaren in een reeks van rechtszaken verwikkeld raakte.

De toenmalige museumdirecteur Deborah Gribbon verwelkomde de aankoop destijds vol enthousiasme. In een persbericht liet ze weten: „We voelen ons bijzonder gelukkig om Hoofd met horens te kunnen tonen. Het zal een natuurlijk middelpunt worden van onze installatie van symbolistische kunst.”

In december heeft het Getty het ongesigneerde beeld stilletjes uit de vaste opstelling verwijderd. Op de site schrijft het museum het beeld nu toe aan een „onbekende kunstenaar”. De afgelopen jaren was het op tal van Gauguin-tentoonstellingen te zien. Onder meer in Tate Modern in Londen en het MoMA in New York.

De toeschrijving aan Gauguin berustte op Gauguins dagboek over zijn tijd in Frans-Polynesië. Daar reisde hij in 1891 heen om te ontsnappen uit de Europese beschaving, en aan „alles wat kunstmatig en conventioneel was”. In dat dagboek plakte de kunstenaar twee foto’s waarop het beeld was te zien. Het werd uitgelegd als een symbolisch zelfportret.

Het museum sluit zich nu dus aan bij de diverse wetenschappers die de toeschrijving aan Gauguin door Wildenstein eerder al in twijfel trokken. Het museum zegt een onderzoek te zijn begonnen om te achterhalen wie het beeld wel heeft gemaakt.