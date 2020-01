Hoe komt Ruslands premier aan vastgoed ter waarde van tientallen miljoenen euro?

Het Russische kadaster heeft alle informatie ijlings geanonimiseerd. Maar FBK, de anticorruptieorganisatie van activist Aleksej Navalny, hield al langer een dossier bij over de nieuwe premier van Rusland, Michail Misjoestin.

Dinsdag onthulde FBK dat de Misjoestins naaste familie over vastgoed ter waarde van ruim 3 miljard roebel (ruim 43 miljoen euro) beschikt. Hoe die familieleden daaraan zijn gekomen is onduidelijk, het lijkt er op dat het gaat om bezit van de premier, vergaard via corruptie.

In de twee weken na de onverwachte benoeming van Misjoestin maakten verschillende media al melding van miljoenenbezit van Misjoestins zus. Het gaat nog een stap verder. Zo blijkt uit onderzoek van Navalny’s onderzoeksclub dat de familie Sjoestin niet alleen beschikt over een groot terrein met kapitale huizen in de elitewijk Roebljovka, ook over een kapitale villa in gated community ‘Agalarov Estate’ en over luxe-appartementen in Moskou. Misjoestins zus blijkt ook voor een deel eigenaar van een luxe restaurant , genaamd Njedalny Vostok.

Ontvreemding

De manier waarop het bezit is vergaard, roept vraagtekens op. Zo kreeg Misjoestins zus Natalia Stepina stukken land in Roebljovka ter waarde van miljoenen dollars geschonken van ‘zakenman’ Aleksandr Oedodov. Deze Oedodov figureert in een strafzaak rond de ontvreemding van tientallen miljoenen euro’s bij de Russische belastingdienst – de dienst waaraan Misjoestin tot voor kort leiding gaf. Misjoestin en Oedodov, zo blijkt uit het onderzoek van Navalny, zijn goede bekenden en zakenpartners.

Lees ook:Met revolutie lijkt Poetin weg te plaveien naar macht voor het leven

Familieleden van Russische politici en ambtenaren functioneren vaak als ‘katvangers’. Zus Natalia Stepina was een van de eigenaren van het fonds dat een oude kerk in Roebljovka liet restaureren. Maar Kirill, de patriarch van de Russische Orthodoxe Kerk, onderscheidde daarvoor niet haar, maar haar broer. De patriarch wist dus dat het geld van Misjoestin was, concludeerde Navalny.

Misjoetin stond tussen 2008 en 2010 aan het hoofd van een investeringsfonds, de rest van zijn carrière was hij overheidsdienst. Zijn zus Natalia Stepina heeft geen baan, ander bezit staat op naam van zijn bejaarde ouders en zijn kinderen. Volgens Navalny kunnen de tientallen miljoenen aan bezit alleen vergaard zijn via corruptie. Niet ongeloofwaardig, als je bedenkt dat het ontvreemden van overheidsgeld schering en inslag is in Rusland. Misjoestins voorganger, oud-premier Dmitri Medvedev, bezit vastgoed ter waarde van ruim een miljard euro, zo bleek uit eerder onderzoek van FBK.