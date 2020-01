Gevangenissen komen zorgpersoneel tekort voor gevangenen met problemen

Justitiële instellingen hebben problemen met het vinden en behouden van geschikte zorgmedewerkers. Er is met name een tekort aan gezondheidszorgpsychologen. Dat meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd woensdag in een verslag. Ondertussen zien de gevangenissen juist een toename van het aantal kwetsbare gedetineerden, zoals mensen met een (licht) verstandelijke beperking, psychische problemen of een verslaving.

De inspectie voerde afgelopen jaar voor het eerst gesprekken met medewerkers en patiënten van alle gevangenissen, huizen van bewaring, detentiecentra en forensisch psychiatrische centra in Nederland. Daaruit kwam naar voren dat zij te maken hebben met een „sterk complexer wordende doelgroep” waarvoor gekwalificeerde zorgmedewerkers lastig te vinden zijn. Dat komt volgens de inspectie deels door de huidige arbeidsmarkt.

Twee andere knelpunten in het inspectieverslag zijn de wachtlijsten die zijn ontstaan voor psychiatrische gevangenissen (PPC’s) en bij de opleiding tot justitieel geneeskundige. Hoewel de capaciteit van PPC’s recent is uitgebreid, bestaat er nog altijd een tekort aan plekken. Het gevolg daarvan is dat gedetineerden die psychische zorg nodig hebben, soms in een isoleercel van een reguliere gevangenis moeten wachten op een plek in een PPC. Voor de opleiding tot justitieel geneeskundige zijn voldoende aanmeldingen, maar er bestaat een wachtlijst om te beginnen met de opleiding.