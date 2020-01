Frankrijk gaat versnipperen van kuikens verbieden

Frankrijk gaat het versnipperen van kuikens verbieden. Ook komt er een eind aan het onverdoofd castreren van varkens. Dat heeft de Franse minister van Landbouw dinsdag aangekondigd, meldt persagentschap AFP. De omstreden praktijken worden verboden vanwege dierenwelzijn.

Wereldwijd worden jaarlijks miljarden net uit het ei gekropen haantjes gedood. Mannelijke kuikens leveren minder vlees op en leggen geen eieren. Daardoor zijn ze financieel minder interessant voor boeren. Het doden van de kuikentjes gebeurt vaak middels een zogeheten ‘shredder’, waarin ze levend versnipperd worden. Die praktijk wordt al lang fel bekritiseerd door dierenrechtenorganisaties. Biggen worden gecastreerd onder andere omdat ze er vetter van worden. Ook zouden de dieren er minder agressief van worden.

De Franse minister van Landbouw Didier Guillaume is van plan de verboden tegen eind 2021 in te voeren. In Nederland is het versnipperen van kuikens toegestaan. Volgens de Centrale Organisatie Broedeieren en Kuikens gebeurt het hier niet. De veertig miljoen kuikens die de pluimveesector jaarlijks doodt, worden vergast. Die worden vervolgens aan dierentuinen verkocht als voer voor reptielen.