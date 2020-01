Facebook is fors meer geld kwijt aan tegengaan nepnieuws en oplichting

Facebook heeft de kosten vorig jaar zien stijgen tot bijna 50 miljard dollar. Het sociale medium is vooral meer geld kwijt aan het tegengaan van de verspreiding van nepnieuws en oplichting via advertenties. In het laatste kwartaal namen de kosten met 34 procent toe, blijkt uit de woensdagavond gepresenteerde jaarcijfers.

Door die toegenomen kosten is de jaarwinst gedaald van 22,1 miljard dollar in 2018 tot 18,5 miljard dollar in 2019. Wel blijft het aantal gebruikers stijgen. Er maakten vorig jaar in totaal 2,89 miljard mensen gebruik van Facebook en andere platforms van de techreus, zoals Instagram, Whatsapp en Facebook Messenger.

In de toelichting op de jaarcijfers waarschuwde Facebook wel opnieuw dat het lastig zal zijn het groeitempo van het aantal gebruikers vast te houden, omdat de meeste internetgebruikers al een account hebben bij een van de platformen van Facebook.

Lees hier over de advertentiemacht van Facebook: Online kopen of verkopen? Ga eerst langs Google en Facebook

Het toonaangevende techbedrijf boekte een jaaromzet van 70,7 miljard dollar en van die inkomsten komt op een miljard dollar na alles uit advertenties.

Beleggers straffen cijfers af

Terwijl topman Mark Zuckerberg zich tevreden toonde over de cijfers, zijn beleggers er juist niet over te spreken. Zij maken zich klaarblijkelijk zorgen over de toegenomen kosten en de toekomstige groei en daardoor verloor het aandeel Facebook nabeurs ruim zeven procent.

Facebook pakt op dit moment actief nepnieuws over het coronavirus aan, meldde The Washington Post eerder deze week, en lijkt ook beter voorbereid op de komende Amerikaanse verkiezingscampagne dan in 2016. Maar dat kost dus wel flink wat extra menskracht.

Wat betreft oplichting via advertenties won mediamagnaat John de Mol onlangs een rechtszaak van Facebook, nadat zijn foto bij nepadvertenties over bitcoins had gestaan. Facebook moet van de rechter voortaan advertenties met een foto van De Mol gaan weren op straffe van een dwangsom van 11.000 euro per dag, maar is in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak.