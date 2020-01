Dominic Thiem wint in vier sets van Rafael Nadal op Australian Open

Dominic Thiem heeft woensdag de halve finales van de Australian Open bereikt door in vier sets te winnen van Rafael Nadal. De Spaanse nummer één van de wereld kwam in de eerste twee sets nog een break voor, maar wist die sets niet te winnen. Het werd uiteindelijk na ruim vier uur spelen 7-6 (3), 7-6 (4), 4-6 en 7-6 (6) voor Thiem. Bij de laatste vier speelt de 26-jarige Oostenrijker tegen Alexander Zverev (22) uit Duitsland.

Nadal had zijn laatste partij tegen Thiem, op het gravel van Roland Garros, nog in vier sets gewonnen. In de Rod Laver Arena in Melbourne was het verschil tussen de twee klein. In de tiebreaks in de eerste twee sets was de rechtshandige Thiem - met enkelvoudige backhand - net iets scherper. In de derde set wist Nadal wel op het juiste moment de service van Thiem te breken, waardoor hij terugkwam in de wedstrijd. Op 5-4 benutte hij op de opslag van Thiem zijn tweede setpunt.

In het vierde bedrijf pakte Thiem, die nog nooit zover reikte op de Australian Open, snel een break voorsprong. De Oostenrijkse nummer vijf van de plaatsingslijst won daarna zijn eigen servicegames, maar op 5-4 lukte het hem niet de wedstrijd uit te serveren. In de tiebreak sloeg Thiem op zijn derde matchpoint wel toe.

Zverev-Wawrinka

Thiem speelt vrijdag in de halve finale tegen het Duitse talent Alexander Zverev, die voor het eerst in zijn carrière de laatste vier van een grandslam wist te halen. Zverev versloeg de Zwitser Stanislas Wawrinka in vier sets, nadat hij de eerste set nog kansloos met 6-1 had verloren. In de drie sets daarna zette hij de service van Wawrinka steeds beter onder druk. Het werd uiteindelijk 1-6, 6-3, 6-4 en 6-2 voor Zverev.

Lees ook: The show must go on in Melbourne – maar welke prijs betalen de tennissers?

In de andere halve finale bij de mannen staan donderdag Novak Djokovic en Roger Federer tegenover elkaar. Djokovic is titelverdediger in Melbourne. Federer ontsnapte dit toernooi al twee keer aan uitschakeling. Zowel van de Australiër John Millman als de Amerikaan Tennys Sandgren won Federer pas na vijf sets. Tegen Sandgren overleefde de 38-jarige Zwitser zelfs 7 wedstrijdpunten.

Vrouwentoernooi

In het vrouwentoernooi haalde de Roemeense Simona Halep woensdag de laatste vier. De 28-jarige Halep, die de Australian Open in 2018 won, versloeg de Estse Anett Kontaveit in 53 minuten. Beide sets eindigden in 6-1 voor de Roemeense.

Halep treft in de halve finale Garbiñe Muguruza. De Spaanse won in twee sets van Anastasija Pavljoetsjenkova: 7-5, 6-3. Muguruza kwam met 5-3 achter in de eerste set, maar wist haar Russische opponent daarna twee keer te breken. Muguruza was een aantal jaar geleden de nummer één van de wereld bij de vrouwen, maar zakte af op de wereldranglijst. Ze heeft twee grandslamtitels op haar naam staan. In 2016 was ze de beste op Roland Garros en in een jaar later op het gras van Wimbledon.

De andere halve finale bij de vrouwen gaat tussen de Australische nummer één van de wereld Ashleigh Barty en de Amerikaanse Sofia Kenin. Beide partijen worden donderdagochtend Nederlandse tijd gespeeld.