Blok: groot deel Nederlanders wil weg uit Wuhan

Een groot deel van de Nederlanders die momenteel in de Chinese stad Wuhan zitten, wil weg uit het door het virus geteisterde gebied. Dat heeft minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken (VVD) woensdag gezegd. Eerder deze week schatte Buitenlandse Zaken dat momenteel ongeveer twintig Nederlanders in Wuhan verblijven.

Dinsdag werd al duidelijk dat de Europese Unie twee vliegtuigen naar Wuhan stuurt om EU-burgers weg te halen uit de regio. Blok verwacht dat de eerste vlucht later op woensdag vertrekt, zo zei hij. Het vliegtuig zal voornamelijk Fransen ophalen. Of er ook Nederlanders aan boord zullen zitten, is nog onduidelijk.

Lees ook: Wat doet Nederland als het nieuwe coronavirus hier opduikt?

Later in de week volgt een tweede toestel, dat andere EU-burgers op verzoek zal thuisbrengen. Tijdens een persconferentie over het virus van de Europese Commissie op woensdagmiddag liet de EU onder meer weten dat Frankrijk, Duitsland, Polen, Spanje en Finland graag burgers willen terughalen. Japan en de Verenigde Staten hebben inmiddels hun burgers geëvacueerd uit de stad.

In China zijn nu bijna zesduizend besmettingen bekend. Eerder deze week scherpte het ministerie het reisadvies voor China al aan. Voor het hele land gelden veiligheidsrisico's. Voor zover bekend zijn wereldwijd 132 mensen bezweken aan het virus.