Het Europees Parlement neemt afscheid van het VK

De Britse permanente vertegenwoordiger bij de EU, Tim Barrow, heeft woensdag de documenten bij de EU ingeleverd die het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU formeel officieel regelen. Barrow overhandigde het zogenoemde instrument van ratificatie persoonlijk aan de secretaris-generaal van de Europese Raad, schrijft de BBC.

Na het overhandigen van de documenten, ging in Brussel het debat over het terugtrekkingsakkoord van start. Later op de dag volgt nog een stemming, een formaliteit, waarmee de Brexit op vrijdagavond aanstaande definitief een feit wordt. Daarmee komt er een eind aan het 47-jarig lidmaatschap van het Verenigd Koninkrijk aan de Europese Unie.

De stemming in het Parlement levert naar verwachting geen problemen op, belangrijke parlementaire commissies in de EU gingen eerder al akkoord. Het debat van woensdag heeft dan ook vooral een symbolische functie. Fel Brexit-voorstander Nigel Farage nam eerder op de dag al het kort woord, volgens hem is er vanaf nu „geen weg meer terug".

Transitiefase

Over het precieze tijdpad na vrijdag is officieel nog niet veel duidelijk. The Guardian bracht eerder deze week naar buiten dat de onderhandelingen over de toekomstige relatie tussen het VK en de EU, begin maart van start gaan.

Nadat de Brexit van kracht wordt, gaat er eerst een overgangsfase in. Die moet Downing Street ruimte bieden om te onderhandelen over zaken als invoertarieven en handelsregels. Johnson hoopt voor eind 2020 al nieuwe afspraken gemaakt te hebben, maar tot die tijd blijft het VK in de interne markt en de douane-unie. Tijdens de transitieperiode hebben de Britten alleen geen inspraak meer in Brussel.