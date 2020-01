Amsterdamse uitzondering op vergunningsplicht vakantieverhuur ongeldig

De gemeente Amsterdam mag woningbezitters geen vrijstelling verlenen van de vergunningplicht als ze hun huis willen verhuren aan toeristen. De uitzonderingen van de gemeente op de landelijke regels zijn niet toegestaan, heeft de Raad van State woensdag geoordeeld.

Amsterdammers konden hun woning zonder vergunning aanbieden voor vakantieverhuur als zij voldeden aan bepaalde voorwaarden. Zij moesten onder meer de verhuur vooraf melden en mochten hun huis niet meer dan dertig dagen per jaar verhuren. Volgens de bestuursrechter is de gemeente echter niet bevoegd om haar inwoners vrij te stellen van de wettelijke vergunningsplicht. De Huisvestingswet staat dergelijke uitzonderingen namelijk niet toe.

De Raad van State heeft daarom besloten dat deze vrijstellingsmogelijkheid per direct niet meer van toepassing is. De gemeente Amsterdam komt later op de dag met een reactie.

De bestuursrechter deed uitspraak in de zaak van een Amsterdamse vrouw die in 2018 een boete van 6.000 euro kreeg opgelegd omdat ze niet had voldaan aan haar meldplicht voor vakantieverhuur. Die boete hoeft zij niet te betalen omdat de meldplicht in strijd was met de Huisvestingswet. Amsterdam mag boetes blijven opleggen als woningen zonder vergunning aan toeristen worden verhuurd, benadrukt de rechter.