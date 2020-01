‘Achteruitgang kwaliteit verpleeghuizen onvermijdelijk’

Nederland vergrijst in een dusdanig tempo dat de kwaliteit van de zorg in verpleeghuizen niet op peil kan blijven. Er zal ondanks miljardeninjecties in de verpleeghuiszorg een tekort aan geld en mankracht blijven, zegt ouderenzorgkoepel Actiz woensdag. „Pijnlijke maatregelen” zijn onvermijdelijk, aldus bestuurder Ronald Schmidt in de Volkskrant.

De maatschappij zal haar verwachtingen van verpleeghuizen naar beneden moeten bijstellen, aldus Schmidt. Over tien jaar zijn verpleeghuizen meer een soort hospices, verwacht hij, waarin „samen eten aan tafel in het restaurant of een uitgebreid activiteitenprogramma bijna niet meer zullen voorkomen”. Ook zullen mantelzorgers in de toekomst een deel van de zorgtaken in tehuizen op zich moeten nemen, zegt Schmidt, „hoe loodzwaar dat ook is”.

Actiz berekende vorig jaar dat de totale uitgaven aan ouderenzorg in 2030 24,6 miljard euro zullen bedragen, ruim anderhalf keer zo hoog als nu. Volgens Schmidt is dat een „volstrekt onmogelijk” bedrag. Daarom moet er volgens Actiz een discussie in de samenleving komen over maatregelen die „acceptabel zijn om de ouderenzorg uitvoerbaar te houden”. „Als we blijven denken dat de zorg voor ouderen op dezelfde manier georganiseerd is als nu of zelfs beter”, zegt Schmidt in de Volkskrant, „zullen we elkaar op een gigantische manier teleurstellen. Het moet anders.”

‘Maatschappelijk probleem’

Het kabinet heeft de komende tijd jaarlijks 3 miljard euro extra uitgetrokken voor de ouderenzorg, waarvan een groot deel naar de verpleeghuizen gaat. Dat is volgens Actiz dus niet afdoende. „Het is essentieel dat we dit niet als een zorgprobleem zien, maar als een maatschappelijk probleem”, aldus Schmidt. „Het is onzin om te zeggen dat de minister of de zorgverzekeraar dit moet oplossen, dat moeten we met z’n allen doen.”

De wachtlijsten van verpleeghuizen zullen de komende jaren aanzienlijk langer worden dan nu. In 2040 is er behoefte aan 261.000 plekken, berekende TNO eind vorig jaar. Dat is twee keer zo veel als nu. De Nederlandse bevolking bestaat volgens de meest recente prognoses tegen die tijd uit 1,6 miljoen tachtigplussers. Nu is dat nog de helft. Doordat het aantal ouderen toeneemt, zullen ook ziekten als dementie vaker voorkomen. Tegelijk wordt het deel van de bevolking dat voor de ouderen kan zorgen kleiner.