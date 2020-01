737 MAX-debacle bezorgt Boeing eerste verliesjaar sinds 1997

Boeing heeft door de problemen met de 737 MAX voor het eerst sinds 1997 een jaar afgesloten in de rode cijfers. De Amerikaanse vliegtuigbouwer leed in 2019 een nettoverlies van 636 miljoen dollar (578 miljoen euro), liet het concern woensdag weten. Boeing heeft volgens internationale persbureaus de afgelopen maanden meer dan 18 miljard dollar schade geleden doordat de 737 MAX na twee vliegrampen wereldwijd gedwongen aan de grond wordt gehouden.

Door alle misgelopen inkomsten - honderden nieuwe exemplaren van de 737 MAX kunnen door het vliegverbod niet aan klanten worden geleverd - daalde de omzet van Boeing met een kwart. Er kwam circa 77 miljard dollar (70 miljard euro) binnen. Een groot contrast met 2018, toen het bedrijf nog een recordomzet van ruim 101 miljard dollar realiseerde. De winst bedroeg toen 10,5 miljard dollar.

De problemen voor Boeing begonnen toen eind 2018 en begin 2019 twee 737 MAX-toestellen neerstortten, waarbij 346 mensen de dood vonden. De oorzaak bleek een fout in een veiligheidssysteem van het vliegtuig. Luchtvaartautoriteiten over de hele wereld verordonneerden een vliegverbod, dat tot op heden voortduurt. De werkzaamheden om de 737 MAX, dat het vlaggenschip van Boeing had moeten zijn, weer luchtwaardig te maken, hebben meermaals vertraging opgelopen. Boeing heeft de productie van het type voorlopig stilgelegd.