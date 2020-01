Zelfmoordhulplijn 113 drie keer zo vaak gebeld

Stichting 113 Zelfmoordpreventie heeft vorig jaar ruim 93.000 gesprekken gevoerd met suïcidale mensen via de telefoon of de chat. Dat is ruim drie keer zoveel als in 2016, blijkt uit jaarcijfers die Trouw heeft opgevraagd. Volgens 113-psycholoog Judith de Heus speelt de toegenomen naamsbekendheid van 113 een belangrijke rol bij de stijging.

Het is niet duidelijk of er ook een verband is tussen de stijging en het gebrek aan goede zorg voor mensen met suïcidale gedachten. Denk bijvoorbeeld aan de problemen in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en de jeugdzorg. Veel ggz-instellingen kampen met lange wachtlijsten, personeelstekorten en een te hoge werkdruk. Hoogleraar kinderpsychiatrie Arne Popma waarschuwde eerder deze maand nog in deze krant dat er meer gedaan kan worden om zelfdodingen onder tieners te voorkomen.

Het aantal zelfdodingen is de afgelopen jaren licht gestegen. In 2017 beroofden 1.917 mensen zich van het leven, terwijl dat in 2014 nog om 1.835 mensen waren. Al zegt die stijging volgens 113 weinig en heeft het vooral te maken met de groei van de bevolking. Statistisch gezien plegen mannen van middelbare leeftijd het vaakst zelfmoord (40 tot 65 jaar). Onder jongeren neemt het aantal zelfmoorden toe. In 2017 pleegden 81 jongeren van tien tot twintig jaar zelfmoord, terwijl dat er een jaar eerder nog 48 waren. Zo’n 60 procent van de mensen die zelfmoord plegen is niet in behandeling bij een psychiater.

Extra geld

Eerder deze maand publiceerde Stichting 113, dat 24 uur per dag en zeven dagen per week bereikbaar is voor suïcidale mensen met een hulpvraag, een onderzoek over het hoge aantal zelfmoorden onder jongeren in 2017. Daarin uiten nabestaanden sterke kritiek op de zorg. Bij veel van de jongeren waren meerder psychiatrische diagnoses gesteld, maar schoot de zorg tekort. Zij kwamen vaak terecht in een „vicieuze cirkel van aanmeldingen, wachtlijsten, diagnostiek, afwijzingen en verwijzingen”.

Het kabinet maakte in de zomer van 2018 structureel 2 miljoen euro extra geld vrij voor de Stichting 113 Zelfmoordpreventie. Daarmee wil het kabinet het aantal zelfmoorden terugdringen. Tot nu toe is de regering daar nog niet in geslaagd.

Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Telefoon 0900-0113 of www.113.nl.