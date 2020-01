Werkbezoek Kamer aan Rusland afgezegd om weigering toegang D66’er

Een gepland werkbezoek van de Tweede Kamer aan Rusland gaat niet door omdat Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma (D66) niet welkom is in Moskou. Dat heeft de Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken dinsdag besloten. Sjoerdsma kreeg maandag van minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken, VVD) te horen dat hij op een zwarte lijst staat.

Waarom Sjoerdsma precies op die lijst is gezet, is volgens de commissie nog onduidelijk. Daarover wil ze het gesprek aangaan met de Russische ambassadeur. Sjoerdsma denkt zelf dat hij op de zwarte lijst staat vanwege zijn kritische houding tegenover Moskou. Zo heeft hij zich vaak kritisch uitgelaten over Rusland in de MH17-zaak. Die zaak stond ook nu op het programma voor het werkbezoek van de Tweede Kamer.

Ook is Sjoerdsma voorstander van de zogenoemde Magnitsky-wet, die het mogelijk maakt op Europees niveau buitenlandse tegoeden van mensenrechtenschenders te bevriezen. De Russische ambassadeur is al op het matje geroepen door minister Blok, maar Rusland is daarna niet van standpunt veranderd.

Na een spoedberaad hebben de Kamerleden dinsdag gezegd dat de hele reis niet doorgaat zolang Sjoerdsma op de zwarte lijst staat. De voorzitter van de Tweede Kamer gaat een brief schrijven aan de Kamervoorzitter van de Doema, het Russische parlement. Ook wordt een brief gestuurd aan de commissie voor Buitenlandse Zaken van Rusland.