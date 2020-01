Vorig jaar meer dan drie miljard contactloze betalingen in Nederland

Contactloos betalen wordt steeds populairder in Nederland. Vorig jaar zijn iets meer dan drie miljard contactloze betalingen verwerkt. Dat waren er in 2018 zo’n 2,3 miljard. Dat blijkt uit dinsdag gepubliceerde cijfers van Betaalvereniging Nederland.

Consumenten in Nederland betaalden in 2019 gezamenlijk een bedrag van 51,3 miljard euro contactloos. Meer dan twee derde van alle elektronische betalingen werd gedaan zonder dat een pinpas in een apparaat gestoken hoefde te worden. In 2018 was 56 procent contactloos.

Betalen met smartphone

10 procent van de contactloze aankopen werd via een smartphone of met een zogenoemde wearable, zoals een betaalring, gedaan. Dat consumenten meer gebruik zijn gaan maken van deze manier van betalen, laat volgens de Betaalvereniging zien dat consumenten „meer vertrouwen in de veiligheid van contactloos betalen” hebben gekregen.

Consumenten betaalden in 2019 sowieso vaker elektronisch dan een jaar eerder. In 2019 werd 67 procent van de aankopen betaald met passen of elektronica, in 2018 was dat 62 procent. Dat komt volgens Betaalvereniging Nederland doordat elektronisch betalen makkelijk is.

Cash geld is juist steeds minder in trek. Tussen 2017 en 2018 nam het aantal contante betalingen aan de kassa af van 2,74 miljard naar 2,53 miljard transacties. Cijfers over cash uitgaven in 2019 zijn nog niet bekend.