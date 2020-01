Tweehonderd militairen vertrekken voor half jaar naar Straat van Hormuz

Meer dan tweehonderd Nederlandse militairen zijn momenteel onderweg naar de Straat van Hormuz. Zij bevaren het marinefregat Zr. Ms. De Ruyter, dat dinsdagmiddag afvoer vanuit Den Helder. Het schip moet het commerciële verkeer in de economisch belangrijke zeestraat beschermen en regionale spanningen wegnemen.

De militairen zullen zes maanden doorbrengen in de Straat van Hormuz, die de Perzische Golf verbindt met de Golf van Oman. Nederland is aangesloten bij een militaire missie onder leiding van Frankrijk. Deze werd op touw gezet vanwege een reeks incidenten waarbij vorig jaar meerdere olietankers werden aangevallen, vermoedelijk door Iran. Ook nam dat land twee tankers in beslag. Iran ontkent regels te hebben overtreden.

De missie moet een afschrikwekkende werking hebben om zo de rust in de regio te bewaren. Volgens minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken, VVD) zal „het met onze aanwezigheid moeilijker worden een stiekeme aanslag te plegen”. Mocht er toch een militaire confrontatie plaatsvinden, „zijn wij in staat onszelf te verdedigen”, aldus commandant Theo Klootwijk in het NPO Radio 1 Journaal.

Onduidelijkheid

De afgelopen weken ontstond onzekerheid over de missie door spanningen in de regio. Deze liepen op toen de Verenigde Staten de Iraanse generaal Qassem Soleimani liquideerden, waarop Iran enkele tegenaanvallen uitvoerde. Hierbij schoot de islamitische staat ook een Oekraïens passagiersvliegtuig neer, naar eigen zeggen per ongeluk. Het kabinet besloot echter de missie door te laten gaan.

Door de Straat van Hormuz wordt zo’n 35 procent van de per schip vervoerde aardolie vervoerd, waardoor deze grote economische en politieke waarde heeft. Naast Nederland zijn België, Denemarken, Duitsland, Griekenland, Italië en Portugal aangesloten bij de missie.