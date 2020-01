Stoffelijke resten vermiste Belgische loodgieter gevonden in bak met beton

De stoffelijke resten van de vermiste Belgische loodgieter Johan van der Heyden zijn aangetroffen in een met beton gevulde speciekuip. Dat heeft de politie dinsdag bekendgemaakt. Vorige week werd de bak gevonden in het Schelde-Rijnkanaal. Onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft nu definitief uitgewezen dat het om het lichaam van de loodgieter gaat.

Op 2 juni 2019 verdween de 56-jarige loodgieter. Vermoedelijk werd hij in de omgeving van een woonwagenkamp in het Brabantse Steenbergen gegijzeld en gedood. Al snel ging het gerucht dat zijn lichaam in stukken was gesneden, in beton was gegoten en daarna in het water was gegooid. Eerdere zoektochten in verschillende kanalen leverden niets op.

Tot dusver zijn zeven arrestaties verricht, van wie vier personen nog vastzitten: één man en drie vrouwen. Zeker drie van hen worden verdacht van „moord in vereniging”. Over hun eventuele motief wil de politie nog geen uitspraken doen.