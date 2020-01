Star Trek Picard : een terugkeer naar de klassieke vorm

In zijn Franse wijngaard probeert Jean-Luc Picard (Patrick Stewart) van zijn pensioen te genieten. Hij wordt geplaagd door onheilsdromen, die realiteit lijken te worden als Dahj (Isa Briones) aanklopt, een jonge vrouw op de vlucht voor teleporterende doodseskaders. Waarom ze haar moeten hebben en wat haar naar Picard drijft, weet ze niet. Het spoor leidt al snel naar Data, de androïde en vriend van Picard die zich in de film Star Trek Nemesis (2002) opofferde om de bemanning van de Enterprise te redden.

Picard is Star Trek zoals we die het beste kennen: aliens met wenkbrauwen in alle vormen, dialogen doorspekt met technobabble. Ook de cybernetische vijand, een gemeenschap met de naam Borg, is terug. Al in de eerste aflevering zet Picard genoeg plotlijnen uit om lang uit te putten: de serie heeft dan ook al een tweede seizoen gekregen.

Principes als wapen

Jean-Luc Picard, kapitein van meerdere Enterprises en gedecoreerd admiraal, is het vleesgeworden ideaal van Starfleet en de Federation. Maar deze utopische organisaties hebben uiteraard ook hun schaduwzijdes, vuil politiek werk. De serie toont een Picard die worstelt met het besef dat hij blind was voor de tekortkomingen van de instituties die hij met zoveel toewijding heeft gediend.

Zijn pensioen is eigenlijk een ballingschap, een gevolg van die ene keer waarop hij zijn hand overspeelde en politiek buitenspel werd gezet. Op de uittocht naar zijn Franse chateau heeft hij ook een aantal schepen achter zich verbrand en het duurt niet lang voordat hij toch weer bij mensen moet aankloppen. De bejaarde Picard zal zijn missie waarschijnlijk niet overleven en moet wat van zijn trots inslikken voordat deze überhaupt van de grond kan komen.

Zoals Picard de erecode van Starfleet belichaamt, zo glijdt acteur Patrick Stewart moeiteloos terug in zijn iconische rol. Met 79 jaar oogt Stewart inmiddels fysiek erg fragiel maar hij straalt nog altijd de rechtschapen autoriteit uit die zijn bemanning het onbekende in volgde. De rouw om verloren vrienden staat gegroefd in zijn gezicht. Zodra de missie begint, herpakt hij zichzelf, recht hij zijn postuur en vloeit de kracht weer terug in zijn doordringende stem. Report to the bridge!

Tijd en ruimte

Met Jean-Luc Picard als sleutelfiguur sluit de serie direct aan bij The Next Generation, zowel qua verhaal als visuele stijl en inhoudelijke sfeer. Picard is dan ook meer ingetogen dan Star Trek Discovery, de serie die in 2017 van start ging en waar de dialogen vaak te veel op contemporaine Twitterdraadjes lijken. Ook blijft de functionele uitstraling van de oude serie gehandhaafd: de waanzinnige technologie komt vaak uit apparaten die ook een espressomachine kunnen zijn.

De meeste aliens onderscheiden zich van mensen met puntoren, wenkbrauwen of kronkels op het voorhoofd. Daarmee distantieert Picard zich van het meer uitzinnige Discovery dat het uiterlijk van de Klingons radicaal veranderde. Producent Alex Kurtzman zei tegen CinemaBlend dat Picard de esthetische lijn van de Klingons in Discovery niet zal volgen. Deze splitsing zien we ook in ons eigen universum terug: buiten de VS verzorgt Netflix de wereldwijde distributie van Discovery terwijl Picard op Amazon Prime te zien is.

Star Trek debuteerde in 1966 en kent inmiddels een waanzinnig diep uitgewerkte achtergrond, waaronder buitenaardse talen die fans vloeiend spreken. Met dertien films, tien series en meerdere tijdlijnen kan het intimiderend lijken om nu nog in te stappen. Gelukkig is voorkennis geen vereiste en doet de serie zijn best om nieuwkomers wegwijs te maken in het Star Trek-universum. Trekkies worden natuurlijk wel beloond met referenties en cameo’s. Met de terugkeer van Picard durft Star Trek weer filosofische vragen te stellen, ten koste van spektakel. Dit betekent trouwens niet dat er beknibbeld is op het budget: alles ziet er uitstekend uit. Maar belangrijker is hoe Picard kracht put uit de geschiedenis zonder te bezwijken aan fanservice. Waar rivaal Star Wars zich verslikt in nostalgie zet Picard zich slechts tegen het verleden om op eigen kracht een nieuw verhaal te vertellen. Na bijna zestig jaar lijkt Star Trek vitaler dan ooit.

Serie Star Trek Picard Amazon Prime, 10 afleveringen van 45 min. Voorlopige beoordeling na drie afleveringen: ●●●●●