Rita Hovink maakt opnieuw furore

Zangeres Rita Hovink (1944-1979) is bezig aan een postume comeback – dit keer vooral als de Engelstalige jazz-zangeres die ze het liefst wilde zijn. Ze is vooral bekend door haar Nederlandstalige hit ‘Laat me alleen (alleen met al m’n verdriet)’ uit 1976. Woensdagavond 22 januari wijdt het tv-programma Andere Tijden een special aan haar (NPO2, 22.20u). Haar Engelstalige debuutalbum Love Me or Leave Me uit 1969 is vorig jaar opnieuw uitgebracht door 678 records. En het januarinummer van Furore, het sinds 1975 onregelmatig verschijnende tijdschrift van grafisch ontwerper Piet Schreuders, wijdt twee artikelen aan Hovink – met name aan haar jazzcarrière.

Frank Jochemsen van platenlabel 678 legt in een lang persoonlijk artikel uit hoe hij Hovink opnieuw ontdekte. En Schreuders bedrijft, zoals hij het zelf noemt ‘locatieporno’ door precies uit te zoeken langs welke winkels in de Leidsestraat in Amsterdam ze allemaal liep voor de opname van de clip van haar nummer ‘Blues in the Night’ voor een tv-special. Hij publiceerde de mooie clip ook opnieuw op YouTube.

De cover Furore #25. Piet Schreuders en anderen

De Hovink-stukken, inclusief clip, zijn een hoogtepunt van deze Furore. Hoewel er ook meer in dit bijzondere blad staat, dat vooral liefhebbers voor popcultuur van de jaren zestig en zeventig een traktatie is. Zo zoekt Schreuders uit welke schoorstenen uit Liverpool en Londen allemaal in de Beatles-animatiefilm Yellow Submarine verwerkt zijn in nog een staaltje locatieporno. Er staat ook een lange reconstructie in van de hippe fotograaf Sanne Sannes, die in 1976 omkwam bij een auto-ongeluk in Bergen (N.H.). Ex-Beatle Paul McCartney dankt Schreuders in de ingezonden brieven voor zijn vorige nummer, waarin hij locaties uitvlooide van Beatle-foto’s. Toch is het deze keer vooral Hovink die Furore maakt.

