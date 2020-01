Reisadvies voor China aangescherpt om Wuhan-virus

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor China aangescherpt vanwege het Wuhan-coronavirus. Volgens het ministerie gelden voor heel China veiligheidsrisico’s en niet meer alleen voor de provincie Hubei waar het virus uitbrak. Het dodental in het Oost-Aziatische land is dinsdag de honderd gepasseerd.

Heel China ondervindt gevolgen van het Wuhan-virus en kent volgens het ministerie inmiddels „veiligheidsrisico’s die afwijken van wat u in Nederland gewend bent” (kleurcode geel). In meerdere Chinese steden en dorpen zijn transportmogelijkheden en toerisme beperkt. Voor Hubei, waarin met miljoenenstad Wuhan de kern en oorsprong van de epidemie ligt, geldt dat „alleen noodzakelijke reizen” niet worden afgeraden (kleurcode oranje). In de provincie is een Chinees reisverbod van kracht. Scholen zijn gesloten en steden in Hubei kunnen niet via de weg, per trein of via de lucht bereisd worden.

Eerste Duitse besmetting

Maandag werd de eerste Wuhan-besmetting in Duitsland geconstateerd. De man zit in quarantaine, maar verkeert in „stabiele toestand”, aldus het Duitse persbureau DPA. Volgens de Duitse gezondheidsautoriteiten is de man aangestoken door een Chinese vrouw die een zakenbezoek aan Beieren bracht. Meer dan tien landen, waaronder de Verenigde Staten en Japan, kampen nu met bevestigde gevallen van Wuhan-besmetting.

De Chinese overheid heeft het Nederlandse bedrijf Philips verzocht om apparatuur te leveren die kan worden gebruikt bij de bestrijding van het nieuwe coronavirus, meldt RTL Z dinsdag. Het zou onder meer gaan om beademingsapparatuur en CT-scanners, die ingezet kunnen worden om het virus te herkennen. Het virus heeft ook negatieve gevolgen voor het bedrijf. De meeste van de achtduizend personeelsleden van Philips in China zitten thuis vanwege het besmettingsgevaar.

Rusland heeft dinsdag in de oostelijke regio’s de Joodse Autonome Oblast, Chabarovsk en Amoer per direct de grens met China gesloten vanwege het Wuhan-virus, meldden de Russische autoriteiten. Dit deel van de oostelijke grens tussen de twee landen blijft in ieder geval tot vrijdag 7 februari gesloten.