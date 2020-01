‘PSV’er Steven Bergwijn voor 32 miljoen naar Tottenham Hotspur’

PSV-aanvaller Steven Bergwijn vertrekt naar de Britse voetbalclub Tottenham Hotspur. In de nacht van maandag op dinsdag heeft de Eindhovense club een akkoord bereikt met de ‘Spurs’, bevestigt algemeen directeur Toon Gerbrands aan ANP naar aanleiding van een bericht in De Telegraaf. PSV zou zo’n 32 miljoen euro voor de speler ontvangen.

De 22-jarige Bergwijn, die meestal speelt als linksbuiten, deelde zondagochtend trainer Ernest Faber mee dat Tottenham interesse in hem heeft. Hij kwam daarna niet in actie tijdens de wedstrijd tegen FC Twente die eindigde in een gelijkspel. De aanvaller van PSV gaat Harry Kane vervangen bij Tottenham die lang is uitgeschakeld vanwege een blessure.

In de zomer verlengde de geboren Amsterdammer, die in 2011 de jeugdopleiding van Ajax verruilde voor die van PSV, zijn contract in Eindhoven nog tot en met 2023. Na het bekend worden van de op handen zijnde transfer zondagochtend kreeg Bergwijn veel kritiek over zich heen van PSV-aanhangers. Die zeiden dat hij weigerde te spelen tegen FC Twente. Bergwijn zelf ontkent dat.

Zijn nieuwe club behaalde vorig jaar de finale van de Champions League en op dit moment staan de Spurs zesde in de Engelse Premier League. Met PSV behaalde Bergwijn drie landstitels, in 2015, 2016 en 2018. Hij speelde negen interlands voor Oranje. Dit seizoen maakte hij in de eredivisie vijf doelpunten en gaf hij tien assists. Voordat Bergwijn de overstap maakt moet hij nog wel medisch gekeurd worden door de Engelse club.