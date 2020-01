Premier Netanyahu formeel aangeklaagd in drie corruptiezaken

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu is vanaf nu formeel verdachte in drie corruptiezaken. Hij heeft dinsdag zijn verzoek tot immuniteit van vervolging bij de Knesset (het Israëlische parlement) ingetrokken toen duidelijk werd dat de meerderheid van de parlementariërs hier niet mee zou instemmen.

Dinsdag stelde hij dat hij zijn verzoek om immuniteit bij de Knesset laat varen omdat hij niet mee wil doen aan een „circus” en een „vies spelletje”. Critici stellen echter dat hij het verzoek heeft ingetrokken omdat hij wist dat het niet ingewilligd zou worden. Ook zou hij hopen dat zijn huidige bezoek aan Washington het nieuws over de criminele aanklachten zou overschaduwen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft een „akkoord van de eeuw” aangekondigd dat een einde moet maken aan het Israëlisch-Palestijnse conflict.

In november werd bekend dat de Israëlische justitie Netanyahu wil vervolgen voor omkoping, misbruik van vertrouwen en fraude. De premier zou meer dan 200.000 euro aan dure cadeaus hebben aangenomen. Ook zou hij gunsten hebben verleend aan nieuwsmedia in ruil voor positieve berichtgeving over hemzelf. Als hij schuldig wordt bevonden, kan hij veroordeeld worden tot een celstraf van maximaal tien jaar. De premier heeft altijd ontkend schuldig te zijn.

Het is de eerste keer in de geschiedenis van Israël dat een zittende premier wordt aangeklaagd. De zaken zullen vermoedelijk een rol spelen bij de verkiezingen die in maart plaatsvinden. Netanyahu’s grootste rivaal Benny Gantz (Blauw-Wit) gaat momenteel aan kop in de peilingen. Hij gebruikt de rechtszaken tegen de premier geregeld in zijn campagne.