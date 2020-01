Piek in aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen

Vorig jaar zijn bijna 71.000 nieuwbouwwoningen opgeleverd in Nederland. Dat is het hoogste aantal in tien jaar tijd en 6 procent meer dan in 2018. Het totaal aantal beschikbare woningen groeide dankzij deze ontwikkeling met 0,9 procent. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag op basis van voorlopige cijfers.

In Flevoland zijn in 2019 relatief de meeste nieuwbouwwoningen opgeleverd. In Noord-Brabant, Utrecht, Noord-Holland, Gelderland en Overijssel lag de groei eveneens boven het landelijk gemiddelde. In Limburg was de kleinste groei van de zogenoemde woningvoorraad door nieuwbouw te zien.

In de Noord-Hollandse gemeente Diemen zijn opvallend veel nieuwbouwwoningen opgeleverd. Hier nam de woningvoorraad met bijna 9 procent toe dankzij de oplevering van 1.218 nieuwe woningen. Over een periode van vijf jaar tijd groeide de woningvoorraad in Diemen zelfs met bijna 19 procent dankzij de nieuwbouw.

Tussen 2000 en 2009 groeide de woningvoorraad jaarlijks met iets meer dan 1 procent of 76.000 woningen. In 2010 nam dit aantal flink af, waarna in 2014 een dieptepunt werd behaald met een groeipercentage van 0,6 procent (45.000 nieuwbouwwoningen). Sindsdien neemt het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen ieder jaar toe.

Op 1 januari 2020 telde Nederland bijna 7,9 miljoen woningen: 77.000 meer dan op dezelfde dag in 2019. De woningvoorraad wordt behalve door nieuwbouw ook beïnvloed door de sloop van woningen, splitsingen of samenvoegingen van woningen en door de transformatie van bestaande gebouwen naar bewoonbare panden.