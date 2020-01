Philips wil huishoudelijke divisie kwijt

Philips wil van zijn divisie huishoudelijke apparaten af. Die wordt verzelfstandigd, waarna verkoop kan volgen. Dat heeft het technologieconcern dinsdag bekendgemaakt bij publicatie van zijn jaarcijfers.

Koffiezetapparaten, airfryers en stofzuigers passen niet meer bij het concern, zegt topman Frans van Houten. Philips heeft zich vooral toegelegd op technologie voor de gezondheidszorg, zoals MRI-scanners.

De afsplitsing van de huishoudelijke tak gaat hooguit anderhalf jaar duren. De divisie is goed voor zo’n 2,3 miljard euro omzet.

Philips neemt niet volledig afscheid van consumentenartikelen; het blijft investeren in zijn divisie persoonlijke gezondheid (scheerapparaten, elektrische tandenborstels). Die tak, met 3,5 miljard euro omzet, blijft belangrijk, aldus Philips. Het concern als geheel behaalde vorig jaar 19,5 miljard euro omzet, tegenover 18,1 miljard een jaar eerder.

In 2014 stootte het concern ook al een groot onderdeel af. De lichtdivisafdeling, ooit een fundament onder het concern, werd het aparte bedrijf Philips Lighting, dat in 2016 naar de beurs werd gebracht. Inmiddels heet het bedrijf Signify. In september 2019 verkocht Philips zijn laatste aandelen in de voormalige dochter. De tv’s en stereo-apparatuur waar Philips decennia om bekendstond, werden eerder al van de hand gedaan. Dat het concern afstand doet van de huishoudelijke apparaten lag in de lijn der verwachting.