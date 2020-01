Na lichtafdeling wil Philips ook af van huishoudelijke tak

Philips wil zich ontdoen van zijn divisie met huishoudelijke apparaten. De afdeling wordt verzelfstandigd tot een apart bedrijf, waarna Philips dat bedrijf ook kan verkopen. Dat meldt het concern dinsdag in een verklaring bij de publicatie van de jaarcijfers.

Koffiezetapparaten, airfryers en stofzuigers passen niet meer bij de rest van het concern, zegt Philips-topman Frans van Houten. Het bedrijf heeft zich vooral toegelegd op technologie voor de gezondheidszorg, zoals onder meer MRI-scanners. Het afsplitsen van de huishoudelijke tak gaat volgens Philips maximaal achttien maanden duren. Huishoudelijke apparaten zijn nu goed voor een omzet van zo’n 2,3 miljard euro.

Philips gaat straks veel minder consumentenartikelen verkopen. Wel blijft het bedrijf investeren in zijn divisie persoonlijke gezondheid. Die tak is goed voor een omzet van 3,5 miljard euro en blijft belangrijk, schrijft het oorspronkelijk Eindhovense bedrijf dat tegenwoordig een hoofdkantoor heeft in Amsterdam. In totaal steeg de omzet van Philips van 18,1 miljard euro in 2018 naar 19,5 miljard in 2019.

Comsumentenelektronica

In 2014 besloot het concern ook al dat het zijn lichtafdeling wilde verkopen. Philips verzelfstandigde de afdeling tot het aparte bedrijf Philips Lighting, dat in 2016 naar de beurs werd gebracht. Vervolgens werden de aandelen in het bedrijf langzaam verkocht. In september 2019 werden de laatste aandelen verkocht in het inmiddels hernoemde Signify.

In het verleden stond Philips, waar zo’n 80.000 mensen werken, vooral bekend om zijn lampen en consumentenelektronica, zoals tv’s en stereo’s. De tv-afdeling werd in 2012 al van de hand gedaan en in 2014 verkocht Philips zijn laatste aandelen in TP Vision, dat nog altijd televisies produceert onder de merknaam Philips. Datzelfde jaar werden ook de audio- en video-afdelingen verkocht.

Dat Philips afstand doet van al zijn consumentenelektronika en huishoudelijke apparaten lag in de lijn der verwachting. Toch is de stap symbolisch gezien van belang. Het bedrijf, dat eind negentiende eeuw begon als gloeilampenfabriek en uitgroeide tot een multinational, deed verschillende uitvindingen die in bijna ieder huishouden zijn gebruikt. Zo vond Philips in 1963 de muziekcassette uit en in 1983 de cd in samenwerking met Sony. Ook ontwikkelde Philips in 2001 samen met Douwe Egberts het Senseo-koffieapparaat.