Migrantenkamp Parijs met 1.400 bewoners ontruimd

Een migrantenkamp met meer dan 1.400 bewoners aan de rand van Parijs, is dinsdagochtend ontruimd. Dat meldt het Franse persbureau AFP. De politie heeft de migranten - onder wie ruim negentig kinderen - in opvangcentra en sporthallen ondergebracht.

Het gaat om een kamp nabij het noordelijke deel van de Périphérique, de Parijse ringweg, waar migranten hutten en tenten hadden neergezet en in slechte omstandigheden leefden. Volgens persbureau Reuters komen ze voornamelijk uit Noord-Afrika, het Midden-Oosten en Azië en hebben ze zich niet verzet tegen de evacuatie.

Al langere tijd proberen de Franse autoriteiten de vaak onhygiënische kampen te ontmantelen in een poging om illegale migratie tegen te gaan. In november beloofde de minister van Binnenlandse Zaken alle migrantenkampen in en rondom Parijs weg te hebben gehaald voor het begin van dit jaar. Daarin is hij niet geslaagd: na een eerdere ontmanteling creëerden driehonderd migranten een nieuw kamp, eveneens in het noorden van Parijs. Ergens de komende weken moet dit kamp worden afgebouwd.

In 2016 werd het grote kamp ‘Jungle’ in Calais ontruimd, waar op het moment van ontmanteling nog zeker zesduizend migranten woonden. Vanuit de kustplaats Calais hoopten ze de oversteek te kunnen maken naar het Verenigd Koninkrijk. Sindsdien het afbouwen van ‘Jungle’ zijn meerdere kampen in Parijs ontstaan.