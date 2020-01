Met Victor Veilig loopt het slecht af

Pas op, automobilisten. Victor Veilig, heet hij. Het is het plastic ‘verkeersmaatje’ met vlaggetje dat automobilisten maant zachter te rijden. Particulieren kunnen er één bestellen, bijvoorbeeld bij Bol voor 48 euro. Op de reclamefoto staat Victor monter naast een al even kwiek voetballertje. De pop en zijn protegé. Victor staat. Hij schiet niet plotseling tussen twee geparkeerde auto’s vandaan de weg op. Hij stapt niet de stoep af met alleen maar oog voor zijn telefoonscherm. Hij slingert niet, want hij probeert niet te steppen of te fietsen. Hij gaat de bal niet halen, laat nooit een te grote hond uit, speelt geen tikkertje, verstoppertje of belletje-trek. Toch kom ik op wandelingen vanuit ons huis in Haarlem louter doodgereden Victors tegen. Van de verpulverde Victor gaat een veel indringender waarschuwing uit, namelijk: houd uw kind binnen! Een waarschuwing, niet gericht aan automobilisten, maar aan ouders. Eenmaal omgereden is Victor trouwens niet meer zichtbaar vanuit de auto, en al helemaal niet vanuit de hoge suv’s. Terwijl de kinderen veilig met de iPad op de bank zitten, ligt Victor te vergaan. Een laatste getuige van het tijdperk dat men dacht dat je hier op straat kon spelen.

Beeld Bastiaan en Gideon Gelijnse

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 28 januari 2020