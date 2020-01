Mensenhandelaar Saban B. moet staat bijna 1,5 miljoen betalen

De voor mensenhandel veroordeelde Saban B. moet de Nederlandse staat bijna 1,5 miljoen euro terugbetalen. De vorig jaar door het gerechtshof opgelegde ontnemingsmaatregel blijft in stand. Dat heeft de Hoge Raad dinsdag geoordeeld.

Het gaat om geld dat volgens het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden illegaal verkregen is. B. ging echter tegen een uitspraak van het gerechtshof in cassatie. Hij vond dat hij maar de helft moest terugbetalen, omdat hij met een van zijn slachtoffers in gemeenschap van goederen was getrouwd. De helft van het terug te betalen bedrag zou dus van haar zijn. De Hoge Raad ging daar niet in mee.

B. werd in Nederland voor mensenhandel veroordeeld tot een celstraf van zeven jaar en negen maanden. In 2009 was hij echter tijdens een verlof naar Turkije gevlucht, waar hij jaren later alsnog in de cel belande. Sinds 2015 zit hij een straf van tien jaar uit in Turkije, die hij opgelegd kreeg voor twee verschillende zaken. Een van die zaken draait om witwassen in Turkije en daarnaast moet hij de straf uitzitten die hij in Nederland opgelegd heeft gekregen. Turkije levert geen verdachten uit aan Nederland, maar heeft wel de uitspraak van de Nederlandse rechter overgenomen.

De beruchte crimineel en pooier dwong samen met zijn bende vrouwen tot prostitutie, onder meer op de Amsterdamse Wallen. Hij gebruikte daarbij grof geweld, sloeg vrouwen met honkbalknuppels en brandmerkte de vrouwen met tatoeages.