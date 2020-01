Magische momenten in anime over klimaatcrisis

De anime Your Name was niet alleen in Japan een hit. Het is wereldwijd de anime met de hoogste opbrengst, en laat daarmee Spirited Away (2001) van Hayao Miyazaki achter zich. Opvolger Weathering with You heeft alles in zich om ook zo’n groot succes te worden. Net als Your Name is de film gesitueerd in Tokio, dit keer in en rond de wijk Kabukicho. Deze grootstedelijke omgeving wordt opnieuw adembenemend fotorealistisch getekend, in tegenstelling tot de personages die deze wereld bevolken. Zij hebben van die grote ogen, typisch voor de Japanse anime. Regisseur Makoto Shinkai vroeg ook de band Radwimps terug om de soundtrack te voorzien van wat gladde J-pop.

Veel lijkt dus hetzelfde, maar Weathering with You is (ook letterlijk) een donkerder film. De zestienjarige jongen Hodaka vlucht naar Tokio, waar de lucht grijs is en het constant regent. Hij raakt bevriend met het meisje Hina, die de hongerige Hodaka een hamburger geeft. Hina heeft een magische gave. Nadat zij op een dag door een hoog op een vervallen gebouw staande heilige poort (een torii) is gelopen, kan zij het weer naar haar hand zetten. Bescheiden, op zeer lokaal niveau zorgt zij ervoor dat de zon kortstondig weer doorbreekt. Een tijdlang buit het duo deze bovennatuurlijke gave uit, totdat ‘zonnemeisje’ Hina begint te geloven in een oude mythe. Die stelt dat een offer de weergoden gunstig kan stemmen. Zal zij zich offeren om de natuur weer in balans te brengen?

Waar Your Name ging over de mogelijkheid een tsunami te vermijden, is Weathering with You gekleurd door de klimaatcrisis. Dat levert een grauw kleurenpalet op, met schitterend geanimeerde regendruppels, plassen en wolkenpartijen. De scènes waarin Hina het weer laat opklaren, zijn magisch. Ze brengen niet alleen letterlijk kleur in de film, maar hebben ook een emotionele impact. Die magische momenten maken de toeschouwer extra bewust hoezeer weersomstandigheden je gemoed beïnvloeden. Toch is Weathering with You geen apocalyptische film over klimaatverandering, al kun je hem zo opvatten. Het is vooral een film over liefde, over elkaar helpen. De kalverliefde tussen de weggelopen Hodaka en weesje Hina is diep romantisch.

Een andere duiding kan zijn dat de film juist berustend is over de klimaatverandering, geheel in lijn met de boeddhistische levenshouding van veel Japanners. Want hoe erg is het nou als Tokio gedeeltelijk onder water staat of als Nederland weer half onder zee gelopen is? De mens verandert de natuur, de natuur slaat simpelweg terug.

Animatie Weathering with You Regie: Makoto Shinkai. Met de stemmen van Kotaro Daigo, Nana Mori, Sakura Kiryu, Shun Oguri. In: 54 bioscopen ●●●●●

NRC Film De nieuwste recensies en de beste filmstukken van NRC Inschrijven