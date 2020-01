‘Laptops monteurs zwakke plek digitale beveiliging KPN’

Kwaadwillenden kunnen via laptops van KPN-monteurs gemakkelijk bij gevoelige data. Dat schrijft Trouw dinsdag nadat het een laptop in handen had gekregen die een monteur bij een klant had laten liggen.

De krant schrijft dat ze met „enkele muiskliks” bij „gevoelige informatie over zakelijke klanten, de overheid, het Amerikaanse leger en de NAVO” wist te komen. Ook had de monteur de wachtwoorden voor meerdere KPN-bedrijfswebsites opgeslagen in de internetbrowser, waardoor die zo betreden konden worden.

Het is saillant dat juist KPN de zaken niet op orde heeft. De telecomprovider verzorgt communicatiediensten die essentieel zijn voor de infrastructuur van Nederland, zoals voor banken, de gezondheidssector en de overheid. Via een van de opgeslagen wachtwoorden kon Trouw gegevens van 16.000 KPN-klanten achterhalen, ook uit de publieke sector. Dit maakt het telecombedrijf gevoelig voor persoonsfraude of phishing, aldus de krant.

Externe monteur

KPN zegt in een reactie tegen Trouw het geval inmiddels gemeld te hebben bij de Autoriteit Persoonsgegevens, maar in de regel een „betrouwbaar en solide” veiligheidsbeleid te voeren. Het ging om de laptop van een monteur die niet direct bij KPN in dienst was, maar via een uitzendconstructie. Monteurs die via uitzendbureau of een onderaannemer voor KPN werken, moeten er zelf voor zorgen dat hun apparatuur geüpdatet en afdoende beveiligd is.

Het is niet de eerste keer dat er gebreken in de digitale veiligheid van KPN aan het licht komen. In 2012 werd een 17-jarige jongen gearresteerd omdat hij zich toegang had verschaft tot klantgegevens, een groot deel van het netwerk en meerdere computers van de telecomprovider.