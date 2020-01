Karin Bloemen en Danny de Munk wagen zich aan rap

Hiphop Stars, een nieuw tv-programma van BNNVARA, laat Bekende Nederlanders gedurende één avond optreden als rappers. Krijgen we echt Danny de Munk te zien met een baggy broek, en zou Karin Bloemen wilde handgebaren maken terwijl ze praat over money?

Het antwoord op die vragen krijgen we bij de eindpresentatie van het programma in de Amsterdamse Melkweg. Acht BN’ers hebben de afgelopen maanden onder begeleiding van hiphopartiesten als CHO, Lauwtje, Keizer, Jayh en Akwasi (allen met hulp van rapper Glen Faria) een eigen versie gemaakt van een Nederlandse popsong. Zo kiest Danny de Munk voor ‘Venus’ van Shocking Blue.

Daarmee wordt de overlap met Ali B’s tv-programma Op Volle Toeren nog groter dan het op voorhand leek. In dat programma remixten hiphopartiesten en popartiesten elkaars nummer. Dat programma wist te raken. Uit de beelden die de aanwezigen in de Melkweg te zien krijgen straalt weinig authenticiteit. Hebben de BN’ers geholpen met het schrijven van de teksten, hebben ze de productie mede-gearrangeerd, hoe lang hebben ze begeleiding gehad? Vragen die voor nu onbeantwoord blijven; hopelijk gaat het programma straks op tv wat dieper in op de materie.

Videofragmenten komen voorbij van de ontmoetingen tussen Goedele Liekens en zanger Jayh, en tussen voormalig hordeloper Gregory Sedoc en woordkunstenaar Akwasi. Samen bedenken de duo’s een thema, iets waar de hiphopartiest in spé persoonlijk mee te maken heeft gehad, maar wat tegelijkertijd een groter maatschappelijk probleem is. Zo komt de gelijkheid tussen mannen en vrouwen aan bod, alsmede het moeten omgaan met prestatiedruk, maar ook het leven na kanker of incest. Kom voor jezelf op en praat erover, is vaak de moraal.

Hiphop is een persoonlijk genre; rappers worden geacht persoonlijke verhalen te vertellen en niemand te imiteren. Het is dan ook goed om te zien dat bijvoorbeeld Jayh Karin Bloemen het ‘yo yo’en’ (het stereotype rapper nadoen met handgebaren, aldus Jayh) weet af te leren. Uiteindelijk zingt ze samen met haar coach een uiterst persoonlijk liedje over een traumatische gebeurtenis uit haar jeugd. Hopelijk wordt in het programma straks nog wel duidelijk waarom Soundos El Ahmadi met een gigantische Spongebob-ketting optreedt en geldbiljetten het publiek in schiet. Want dat is niet per se een kennismaking met de hiphop van nu.

Pop Presentatie BNNVARA Hiphopstars Melkweg, Amsterdam. Gezien: 27/1. ‘Hiphop Stars’ is vanaf 21 maart iedere zaterdag om 20.30 uur te zien bij BNNVARA. ●●●●●