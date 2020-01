Doodsbedreigingen en schorsing voor journalist na tweet over Bryant

The Washington Post-journalist Felicia Sonmez is met de dood bedreigd nadat ze op Twitter een artikel had gedeeld over beschuldigingen aan het adres van de zondag overleden basketballer Kobe Bryant. Dat meldt Sonmez volgens Amerikaanse media.

De journalist kreeg tienduizend reacties waarin ze werd uitgescholden of met de dood werd bedreigd, meldde ze later in een bericht volgens The New York Times. Ook plaatste Sonmez een bericht dat leek op een screenshot van een dreigmail met grof taalgebruik. Inmiddels zijn alle drie de tweets verwijderd op verzoek van Tracy Grant, directeur van The Washington Post. „Met de tweets heeft ze blijk gegeven van een slecht beoordelingsvermogen en dat ondermijnt het werk van haar collega’s”, reageerde Grant in een verklaring.

Onvrede

Sonmez is geschorst en het voorval wordt door haar werkgever onderzocht. De redactie van The Washington Post heeft haar onvrede geuit over deze gang van zaken. „De dood van Bryant is een tragedie, maar als nieuwsorganisatie is het onze plicht om het publiek op elk moment het hele verhaal te vertellen, het goede en het slechte”, luidt een verklaring die meer dan driehonderd werknemers van de krant ondertekenden.

Een destijds negentienjarige vrouw beschuldigde Bryant in 2003 van seksueel misbruik. De basketballer meende dat er sprake was van wederzijdse instemming. Later bood hij haar zijn excuses aan en schikte met vrouw voor een onbekend bedrag. Uiteindelijk trok ze haar aanklacht in. Afgelopen zondag kwamen de 41-jarige Bryant en zijn dertienjarige dochter om het leven bij een helikoptercrash.

Sonmez was zelf ook betrokken bij een zedenzaak. Ze was een van de twee vrouwen die in 2018 Jonathan Kaiman, journalist van de Los Angeles Times, beschuldigde van seksueel wangedrag. Nadat de krant een onderzoek instelde, werd Kaiman ontslagen.