‘Inspectie Justitie en Veiligheid deed jarenlang aan zelfcensuur’

Onder druk van de top van de Inspectie voor Justitie en Veiligheid werden jarenlang onderzoeksresultaten aangepast. Dat meldt het AD dinsdag op basis van bronnen binnen en rond de inspectie. Daardoor werd door de inspectie gevoelige informatie achtergehouden voor de Tweede Kamer.

Hoewel zeven medewerkers van de inspectie in 2017 klachten indienden over een cultuur van „ongelijke beïnvloeding” van onderzoeken, werden deze klachten niet afgehandeld, schrijft de krant. Als voorbeeld van onderzoeken waarop die beïnvloeding werd uitgeoefend, worden onder andere het onderzoek genoemd naar de toepassing van de nekklem, naar aanleiding van de dood van Mitch Henriquez in 2015. Tevens worden onderzoeken naar de politie en de brandweer genoemd.

‘Potentiële terroristen’

Daarnaast blijkt dat resultaten werden achtergehouden uit een onderzoek naar de IND. Daaruit bleek dat bij controles van telefoons van asielzoekers die Nederland binnenkomen, martelvideo’s en kinderporno werden aangetroffen. Of dit doorgestuurde beelden waren of authentiek materiaal is niet in alle gevallen onderzocht. Zo zouden mogelijk „potentiële terroristen” zijn toegelaten tot een AZC, zegt een van de klokkenluiders tegen AD.

De inspectie weerlegt de aantijgingen en ontkent dat ze de Kamer onjuist heeft geïnformeerd. „De Inspectie staat voor de kwaliteit van haar rapporten”, aldus de instantie tegen het AD.

Kamerleden eisen opheldering. „Rutte heeft een groot probleem”, schrijft SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen op Twitter. PVV-leider Geert Wilders vindt dat „dit kabinet moet aftreden en opstappen”. D66-Kamerlid Maarten Groothuizen noemt de zaak „verbijsterend” en schrijft dat minister Grapperhaus de kwestie „tot op de bodem” moet uitzoeken.

Eind vorig jaar kwam een andere inspectie in het nieuws toen bleek dat de Inspectie van het Onderwijs buiten haar bevoegdheden trad. Die inspectie leed aan „tunnelvisie” in haar onderzoek naar het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam, concludeerden vier hoogleraren onderwijsrecht na onderzoek van NRC.