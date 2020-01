Huawei mag toch deel 5G-netwerk Verenigd Koninkrijk bouwen

De Chinese telecomgigant Huawei mag delen van het Britse 5G-netwerk bouwen. Dat heeft de regering van het Verenigd Koninkrijk dinsdag bekendgemaakt. Huawei wordt wel geweerd uit het meest kwetsbare centrale netwerk, de zogenoemde kern, en mag van de rest van het netwerk niet meer dan 35 procent creëren.

De Britse regering beschouwt Huawei als een „risicovolle” partner. Het bedrijf zou „een groter veiligheidsrisico” vormen voor Britse telecomnetwerken dan concurrenten. Gevreesd wordt dat de Chinese regering Huawei-apparatuur zou kunnen gebruiken voor spionage. Enkele jaren geleden werden zogenoemde achterdeurtjes in Huawei-systemen gevonden, die ingezet zouden kunnen worden voor spionage. Bewijs dat Beijing deze heeft gebuikt, is nooit gevonden.

Vanwege de potentiële risico’s hebben de Verenigde Staten hun bondgenoten met klem verzocht Huawei volledig uit hun 5G-systemen te weren. Het Amerikaanse verzoek is zeer verstrekkend, aangezien Huawei de absolute wereldleider is op het gebied van 5G. Zowel qua snelheid van het dataverkeer als qua bereik per zendmast overtreft het Chinese bedrijf concurrenten. Ook is de apparatuur van Huawei goedkoper.

Huawei ‘gerustgesteld’

Ook speelt mee dat het 5G-netwerk in het Verenigd Koninkrijk momenteel al wordt uitgerold. Het netwerk wordt daar gedeeltelijk bovenop het 4G-netwerk gebouwd. Als de regering ervoor had gekozen Huawei volledig te weren, had dat bestaande netwerk dus ook op de schop gemoeten.

Huawei zegt in een reactie „gerustgesteld” te zijn door het Britse besluit. Het bedrijf vreesde vermoedelijk dat de Britten met een volledige weigering een precedent zouden stellen en andere Westerse landen zouden volgen. Het omgekeerde speelde bij de Verenigde Staten, die juist hóópten dat het VK een voorbeeld zou stellen door de apparatuur te weigeren. De regering-Trump heeft zelfs gedreigd minder inlichtingen te delen met het VK, als dat land Huawei niet zou weigeren. Het is onbekend of de VS dit daadwerkelijk gaan doen.