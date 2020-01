Hof stelt uitvoering ontbinding Hells Angels uit

De Hells Angels hoeft toch niet per direct te worden ontbonden. Het gerechtshof in Arnhem heeft dinsdag bepaald dat de motorclub eerst het hoger beroep mag afwachten. De rechtbank in Utrecht besloot in mei vorig jaar dat de club per direct moest worden verboden en ontbonden.

De rechtbank in Utrecht ging mee in het pleidooi van het OM, dat had gevraagd de Hells Angels te verbieden vanwege de „geweldscultuur” die binnen de club zou heersen. Het gerechtshof in Arnhem bepaalt nu anders en stelt dat er geen sprake kan zijn van gedwongen ontbinding zolang er nog geen vonnis is gevallen in hoger beroep.

Het Arnhemse hof redeneert dat bij directe ontbinding de beslissing van de rechter niet meer teruggedraaid kan worden, als de Hells Angels bij het hoger beroep in het gelijk worden gesteld. Verder heeft het eerdere vonnis al gevolgen voor sommige leden omdat zij door hun werkgever zijn ontslagen of op non-actief gesteld.

De inhoudelijke behandeling van de zaak vindt plaats op 26 mei.