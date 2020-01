Het quizbeest in bek gekeken

De stille slachtoffers van de talkshowstress die de publieke omroep in zijn greep heeft gekregen, vallen op het tweede net. Daar is Nieuwsuur een halfuur vervroegd om overlap met Op1 te voorkomen, waardoor ervoor op prime time nog maar één programma past. Zo is onderzoeksprogramma De monitor verplaatst naar de periferie van de programmering.

Tussen acht en half tien heerst dezer dagen op NPO2 de verquizzing. In een kennelijke poging om de neergang van het onderwijs via de tv educatief te compenseren, krijgt de Nederlander anderhalf uur vragen en antwoorden op zich afgevuurd. Eerst in Per seconde wijzer (BNNVARA), dat fungeert als warming up voor De slimste mens (KRO-NCRV). Sinds quizvragen mij niet langer bevestigen in wat ik ‘al weet’, maar mij juist confronteren met wat ik ‘niet meer weet’ ontwijk ik ze een beetje. Maandag besloot ik het quizbeest in de bek te kijken.

Per seconde wijzer viel een beetje tegen. Zeer gemoedelijk liet Erik Dijkstra een werknemer van het Mauritshuis een rij schilderijen identificeren. Wat later liep een kandidaat hopeloos vast toen hij meende dat hij bij „Dapp’re strijders fier en koen” met het clublied van Feyenoord van doen had – het is niet te hopen dat hij binnenkort in Rotterdam (of Amsterdam) over straat moet.

Opperquiz

Inmiddels is De slimste mens de Opperquiz van de Nederlandse televisie en het doet een mens goed dat een miljoenenpubliek zich laat verleiden door een zo onmodieus duo als Philip Freriks en Maarten van Rossem. Nog voor er maandag een vraag was gesteld, voerden ze een dialoog waardoor ik me in een herensociëteit anno 1958 waande, alwaar keurig getrouwde huisvaders in codetaal aftastten of er bij de ander ook sprake was van onburgerlijke verlangens.

Philip: „Ik heb een bijzonder prettige rug.” Maarten: „Je hebt een buitengewoon elegante rug. Zo elegant dat je er last van hebt, toch?” Philip: „Ja, wel een beetje.” Na zo’n heerlijk gesprekje hoeven er van mij verder geen vragen meer gesteld te worden. Maarten zei later nog iets liefs over Philips bril.

Er waren ook kandidaten, zoals jeugdboekenauteur Gideon Samson (Zeb., léés dat boek). Na een vraag over als kinderboekenschrijver bijbeunende Bekende Nederlanders, schoenmakers en leesten zei hij snedig: „Ik had het BN’er-schap ook aan de BN’ers over kunnen laten, maar ik zit hier nu voor de zesde keer. Dus als er iemand zijn mond moet houden hierover dan ben ik het wel.” Inderdaad is De slimste mens een voornaam opstapje voor Nederlanders met bekendheidsambities. Slimme man, die Samson – hij won weer.

Hoewel we inmiddels bij de aan de allerslimsten voorbehouden finaleweek zijn beland, bleek er een onbegrijpelijke omissie in de kennis van de kandidaten te zitten: Gerrit uit de Fabeltjeskrant aanzien voor wasbeer, kraai en beer… onbegrijpelijk! Maar het paste in de tragiek die Gerrit de Postduif altijd leek te vergezellen als hij aanschoof in het Praathuis.

Deense demonen

Na tienen diende zich een reeks vragen aan die zomaar in het volgende seizoen van De slimste mens kunnen opduiken. Wat weet u van duivels, demonen en kindermishandeling? Hoe heet de Deense godsdienstwaanzinnige die met rituelen probeert de duivel uit kinderlichamen te verbannen? Waar is hij inmiddels naartoe gevlucht? Op een camping in welk Nederlands dorp heeft hij zijn praktijken eerder uitgevoerd, volgens slimme beeldanalyse van KRO-NCRV? Achter welke aandoening vermoedden de ouders van de Nederlandse Eva de hand van een demon?

Voor wie de antwoorden zoekt: de slimste mensen kijken aan het eind van de avond nog even naar De monitor.