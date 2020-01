Franse politie raakt slaags met demonstrerende brandweerlieden

De Franse politie heeft dinsdag waterkanonnen ingezet tegen demonstrerende brandweerlieden in Parijs, meldt persbureau AP. De hulpverleners demonstreerden in de Franse hoofdstad voor betere arbeidsvoorwaarden.

Bij de demonstratie, die was georganiseerd door de vakbonden, werd onder meer vuurwerk afgestoken op het befaamde Place de la République in Parijs. Volgens de Franse politie werden waterkanonnen ingezet tegen brandweerlieden die hekken omver wierpen.

De Franse krant Le Monde meldt dat zo’n duizend demonstranten in de hoofdstad op de been waren. Tegen enkele brandweerlieden zou ook traangas zijn ingezet, nadat zij projectielen naar de politie had gegooid.

De brandweerlieden eisen een hogere gevarentoeslag. Ook eisen zij dat er niets aan hun pensioenregeling verandert. In oktober gingen brandweerlieden ook al de straat op, waarbij zij eveneens slaags raakten met de politie. Eén demonstrant raakte daarbij zwaargewond. Volgens vakbonden waren destijds tussen de 7.000 en 10.000 actievoerders op de been.

Enkele weken geleden gingen in Frankrijk al tienduizenden werknemers staken tegen de hervorming van het pensioenstelsel.