Feyenoord bereikt kwartfinales KNVB-beker in laatste minuut

Feyenoord staat in de kwartfinales van de KNVB-beker. De Rotterdammers schakelden dinsdag Fortuna Sittard moeizaam uit. Invaller Luciano Narsingh voorkwam met een doelpunt tegen het einde van de verlenging dat strafschoppen genomen moesten worden: 1-2. Narsingh was in het veld gekomen voor Nicolai Jørgensen.

Fortuna en Feyenoord stonden vorige week al tegenover elkaar. Bij een stand van 1-1 staakte scheidsrechter Kevin Blom het duel toen vanwege dichte mist. In het restant werd niet meer gescoord, waardoor een verlenging nodig was.

Feyenoord kreeg dinsdag bij de hervatting de beste kansen. Steven Berghuis en Jens Toornstra waren dicht bij een doelpunt. In de verlenging nam Fortuna Sittard het initiatief over. Justin Bijlow redde Feyenoord met een goede ingreep na een schot van de Duitser Felix Passlack.

Trainer Dick Advocaat was aan de zijlijn al druk in overleg met zijn assistenten John de Wolf en Said Bakkati over welke Feyenoorders de strafschoppen zouden nemen. Juist op dat moment bracht Rick Karsdorp, die in de verlenging de niet meer fitte Orkun Kökcü afloste, de bal voor het doel. Luis Sinisterra kopte de bal in de richting van Narsingh, die van dichtbij (via keeper Alexei Koselev) scoorde.

Advocaat trekt de goede lijn met Feyenoord zo door. Onder leiding van de oud-bondscoach pakte Feyenoord in de eredivisie 23 punten in een ongeslagen reeks van negen competitiewedstrijden en steeg daardoor van de twaalfde naar de derde plaats. Feyenoord treft in de kwartfinales van de beker sc Heerenveen. (ANP)