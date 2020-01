EU verdubbelt aantal asielmedewerkers in Griekenland

De EU gaat het aantal asielmedewerkers in Griekenland de komende maanden verdubbelen van vijfhonderd naar zo’n duizend mensen. Het personeel moet helpen de achterstand in asielprocedures terug te dringen, wat vooral op de Griekse eilanden heeft geleid tot overvolle migrantenkampen.

Het Europese asielagentschap EASO ondertekende dinsdag een akkoord met Griekenland. Het nieuwe personeel zal worden ingezet op acht verschillende locaties op het vasteland en op de eilanden. Het EASO-budget in Griekenland wordt uitgebreid van 27 miljoen in 2019 naar 35 miljoen in 2020. „We willen zorgen voor snelle en efficiënte asielprocedures zodat mensen in nood bescherming krijgen wanneer ze die nodig hebben”, zei EASO-baas Nina Gregori dinsdag tegen verslaggevers, meldt persbureau Reuters.

Procedures in Griekenland verlopen uiterst traag vanwege een tekort aan asielambtenaren. Migranten moeten na hun aanvraag maanden tot jaren wachten op een besluit over hun status. Momenteel staan nog meer dan zeventigduizend aanvragen van de afgelopen jaren open.

Griekenland heeft beloofd de vijf kampen op de eilanden te vervangen door kleinere opvangcentra. In 2019 kwamen er volgens de VN bijna zestigduizend migranten aan op de Griekse kust, overwegend op Lesbos, Chios en Samos.