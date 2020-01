EU stuurt twee vliegtuigen om burgers op te halen uit Wuhan

De Europese Unie stuurt twee vliegtuigen naar de Chinese stad Wuhan om EU-burgers weg te halen uit het door het nieuwe coronavirus geteisterde gebied. De maatregel volgt dinsdag na een verzoek van Frankrijk om hulp te bieden aan burgers die momenteel in China zitten.

De eerste vlucht moet woensdagochtend vertrekken en gaat zo’n 250 Fransen ophalen uit China. Een tweede vlucht gaat nog eens honderd EU-burgers naar huis brengen, op verzoek kunnen er daarna meer volgen. Alleen gezonde mensen die geen symptomen van het virus vertonen van het virus mogen mee. Evacuatieplannen worden momenteel op Europees niveau afgestemd, zodat dit efficiënter kan verlopen.

Inmiddels zijn wereldwijd zo’n 4.700 besmettingen geconstateerd, overwegend in China. Meer dan honderd mensen overleden door het Wuhan-coronavirus. In de Duitse deelstaat Beieren is het aantal besmettingen inmiddels toegenomen tot vier besmettingen, is dinsdag vastgesteld.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor China aangescherpt. Chinese autoriteiten hebben het openbaar vervoer en toerisme aan banden gelegd om verdere verspreiding te beperken.