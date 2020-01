De eerste winterstop in de Premier League moet nu al wijken voor voetbal

Liverpool-trainer Jürgen Klopp had zijn spelers twee weken geleden al vakantie beloofd. Zaterdagavond, na de thuiswedstrijd tegen Southampton, eindelijk een paar dagen vrijaf. Dat kunnen ze wel gebruiken, Liverpool speelde veertig wedstrijden in zes maanden.

Niet dat Klopp een andere keuze had. Het stond nadrukkelijk beschreven in een brief die clubs uit de Premier League begin vorig jaar ontvingen. Daarin werd uitgelegd hoe met de nieuw ingevoerde winterstop moet worden omgegaan. ‘Respecteer de twee weken rust die spelers nodig hebben om fysiek en mentaal te herstellen, dus plan vooral géén wedstrijd in’.

Veertien dagen zonder verplichtingen. En dat in de Premier League, met 38 speelrondes een van de drukste competities in Europa. Het vooruitzicht leek te mooi om waar te zijn, en dat was het ook. Nog voordat de eerste Engelse winterstop in bijna 35 jaar is begonnen, is die van vier clubs al in het geding. Liverpool, Newcastle United, Tottenham Hotspur en Southampton speelden afgelopen weekend gelijk in de vierde ronde van de FA Cup, het belangrijkste Engelse bekertoernooi, en moeten begin volgende week een replay spelen. In de winterstop, tot verbazing van de clubs.

Overvolle speelkalender

De Engelse competitie is ‘onmenselijk’, ‘gekkenwerk’, zelfs ‘dodelijk’; de kritiek van trainers op de overvolle kalender groeit met het jaar. Terwijl vrijwel alle Europese competities rond de feestdagen stilliggen, breekt in Engeland rond de jaarwisseling de drukste periode aan met soms wel vier wedstrijden in negen dagen. Het is proppen, met ook nog eens twee bekertoernooien én clubs die doorgaans tot ver in het seizoen Europees voetbal spelen.

Voetbal op Boxing Day (26 december) en Nieuwjaarsdag hoort bij de Engelse tradities, maar ook de Britse Football Association (FA) kwam tot inzicht dat het zo niet langer kon. Vanaf dit seizoen is er een verkapte en verlate winterstop, de mid-season player break. De Premier League ligt niet stil – daarvoor zijn de commerciële belangen te groot – maar speelronde 26 is uitgesmeerd over twee weken. In het weekend van 8 en 9 februari worden de eerste vier wedstrijden gespeeld, de andere zes volgen een week later. Zo heeft iedere club ongeveer twee weken vrij.

Deze „broodnodige vakantie” is een belangrijk moment in het Engelse voetbal, legde toenmalig FA-directeur Martin Glenn in 2018 uit. De rustperiode komt niet alleen clubs ten goede, maar ook het Engelse nationale elftal – Roy Hodgson schreef in zijn periode als bondscoach (2012-2016) de magere Engelse prestaties toe aan het ontbreken van een winterstop. Zijn spelers waren al uitgeput voor een eindtoernooi was begonnen.

De roep om meer rust komt niet alleen van trainers. De internationale spelersvakbond FIFPro adviseerde vorig jaar om spelers in de winter twee weken vrijaf te geven om overbelasting en blessures tegen te gaan. Uit een enquête onder bijna 550 profvoetballers bleek dat 85 procent zo’n rustperiode nodig achtte om te herstellen van de eerste seizoenshelft.

De winterstop is er niet voor niets, toonde wetenschappelijk onderzoek in 2018 aan. Wetenschappers volgden zeven seizoenen lang 56 teams uit vijftien Europese competities. De Engelse clubs, de enige zonder winterstop, hadden aanzienlijk vaker te kampen met geblesseerde spelers. Uit eerder onderzoek bleek dat de meeste spelers in Engeland geblesseerd raken in december, de maand waarin veel wedstrijden in korte tijd worden gespeeld.

46 speelrondes

Ondanks de mid-season player break houdt de kritiek aan. Het aantal wedstrijden blijft gelijk – alleen de replays vanaf de achtste finales van de FA Cup zijn afgeschaft – en de winterstop geldt alleen voor de Premier League. In de drie lagere competities is er met 46 speelrondes helemaal geen ruimte om te schuiven.

Ook veranderde er niets aan de drukke decembermaand. Wolverhampton Wanderers had eind vorig jaar opgeteld slechts 115 uur rust tussen drie wedstrijden. Liverpool moest in die dagen zelfs worden opgesplitst. De winnaar van de Champions League moest naar het wereldkampioenschap voor clubs in Qatar, maar dat toernooi viel samen met de kwartfinale van de League Cup. De wedstrijd in het minst belangrijkste Engelse bekertoernooi, tegen Aston Villa, werd overgelaten aan het elftal met spelers onder 23 jaar– die verloren met 5-0 – omdat het eerste elftal twintig uur later 5.500 kilometer verderop moest beginnen aan de halve finale van het WK tegen Monterrey uit Mexico.

Bij alle kritiek komt dus nog de vierde ronde van de FA Cup, die de winterstop van genoemde vier clubs met drie, vier dagen verkort. De replays werden volgens Newcastle United-trainer Steve Bruce „plotseling” in de winterstop gepland. Karl Robinson, trainer van Newcastles tegenstander Oxford United, vroeg zich af waarom het eerste duel niet met strafschoppen kon worden beslist.

De FA is zich van geen kwaad bewust. De bond verklaarde in Engelse media dat de clubs vóór het seizoen mee hadden ingestemd met deze regels. Ruimte om te schuiven is er simpelweg niet. Het toeval wil dat de clubs die op herhaling moeten in de FA Cup, als eerste aan de beurt zijn voor de winterstop.

Maar Jürgen Klopp houdt zich aan zijn woord: de selectie van Liverpool heeft na zaterdagavond vakantie. De bekerwedstrijd tegen Shrewsbury Town, uitkomend op het derde niveau, is aan Liverpool onder 23 jaar. De trainer laat het duel ook aan zich voorbijgaan. „De Premier League vroeg ons de winterstop te respecteren. Dus dat is wat we doen.”