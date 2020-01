Chic was het niet, maar Steven Bergwijn heeft zijn zin

Er zijn transfers die verlopen volgens het boekje. De kopende club toont interesse en doet een serieus bod, de betreffende speler is gevleid en bereid om te vertrekken, de verkopende partij treedt in onderhandeling. Wat volgt is een kwestie van afreizen, medisch keuren en afrekenen.

Bij Steven Bergwijn verliep dit proces net even anders. Voordat PSV hem dinsdag aan Tottenham Hotspur verkocht, voor circa 32 miljoen euro, bracht de 22-jarige aanvaller de nodige beroering teweeg door zijn transfer te forceren in een weekeinde dat PSV hem op het veld nog goed had kunnen gebruiken. Gevolg: een zeer ongemakkelijke zondag voor alle betrokkenen.

Neem interim-trainer Ernest Faber. Hij had de opstelling voor het duel met FC Twente al gereed toen Bergwijn hem zondagochtend belde en zei dat hij richting Londen wilde vliegen. Faber wist: Bergwijn is niet met de wedstrijd bezig. Hij liet hem begaan en verlegde zijn aandacht naar gemotiveerde spelers.

Van binnen zal hij hebben gekookt. Na de bekeruitschakeling bij NAC op donderdag signaleerde de coach mentaliteitsproblemen bij sommige spelers en had hij er alle baat bij dat PSV op zondag met het sterkste elftal zou spelen. Zondagavond moest hij ook nog aan tafel bij NOS Studio Voetbal. Daar leek hij zich te verbijten, geconfronteerd met de perikelen rond Bergwijn.

Voor algemeen directeur Toon Gerbrands was zondag eveneens een baaldag. PSV-supporters belaagden de entree van het stadion, terwijl Gerbrands zaterdag in het Eindhovens Dagblad nog het belang van eendracht had genoemd. Gerbrands misgunt spelers geen transfers, maar er moet wel een serieus bod liggen. Zolang Tottenham dat bod niet had gedaan, vond hij het onwenselijk dat Bergwijn de wedstrijd tegen Twente zou skippen.

Bergwijn ging toch naar Londen. In zijn optiek was trainer Faber daarmee akkoord. Maar: had de tijdelijke vervanger van de ontslagen Mark van Bommel hierover wel iets te zeggen? Gerbrands is de baas. Zonder zijn akkoord leek de afwezigheid van Bergwijn op werkweigering.

Het ontnam de aanvaller bovendien de kans om met glans afscheid te nemen van de club die hem in 2011 overnam van Ajax, waar hij in onmin vertrok na een aantal aanvaringen waarbij ook zijn vader betrokken was. Nu dreigt een vertrek door de achterdeur, omdat het allerminst chic is om aan te sturen op een vertrek met zo’n belangrijke wedstrijd voor de boeg. Waarom niet een dag wachten? Bergwijn volgde liever zijn eigen plan.

Spits bij Spurs?

De speler voelde zich op zijn tenen getrapt door alle kritiek. Vanuit een Londens hotel reageerde hij zondagavond in een filmpje op Instagram. Er was niks waar van alles wat er over hem werd beweerd. Hij had nooit geweigerd om voor PSV te spelen. „De media verdraaien alles. Ik heb inderdaad de trainer gebeld en verteld dat er dingen spelen. We hebben goed gesproken en hij heeft me succes gewenst. (...) Ik vind het jammer dat ik nu naar buiten word gebracht als een matennaaier.”

De dagen erna werd de transfer afgehandeld. Want Bergwijn mocht dan een jongen van de club zijn, door zijn keuze was spelen in het Philips Stadion geen optie meer. Mogelijk had PSV ooit meer kunnen cashen, maar nu was 32 miljoen een fatsoenlijk bedrag om de netelige kwestie te beëindigen.

Intussen vragen volgers van Tottenham Hotspur zich af wat trainer José Mourinho van plan is met Bergwijn. Door de blessure van Harry Kane heeft ‘Spurs’ een spits nodig, maar met zijn reputatie als buitenspeler lijkt Bergwijn geen voor de hand liggende keuze.