Bedreigde cheeta’s mogen in India geherintroduceerd worden

Het bedreigde jachtluipaard mag geherintroduceerd worden in de Indiase wildernis. Dat heeft het hooggerechtshof in Delhi dinsdag bepaald, schrijft de BBC. De dieren werden zeventig jaar geleden in India volledig uitgeroeid, maar de Indiase overheid wil een poging doen om de jachtluipaarden „op een zorgvuldig uitgekozen plek” in het land te laten terugkeren.

Plannen om de diersoort te herintroduceren in India zijn al jaren in de maak. De afgelopen jaren konden dierenkenners het niet eens worden of de diersoort zich opnieuw zou kunnen aanpassen aan de Indiase wildernis. Het hooggerechtshof oordeelt nu dat hiermee mag worden geëxperimenteerd.

De Indiase autoriteiten willen de diersoort op kleine schaal uitzetten, om te onderzoeken of het dier zich kan aanpassen aan de Indiase wildernis. Cheeta’s zijn volgens CITES, de VN-organisatie die over handel in bedreigde plant- en diersoorten gaat, een bedreigde diersoort.

Bedreigde diersoort

In het wild leven er wereldwijd nog zo’n 7.100, waarvan het overgrote deel in Afrika. Ooit kwamen de dieren ook in India voor, maar tijdens de koloniale overheersing van Engeland raakte de Aziatische cheeta in het land door de jacht uitgestorven. De Aziatische cheeta komt nu in kleine getale alleen nog in Iran voor.

Nu het hooggerechtshof toestemming heeft verleend, zal een aantal jachtluipaarden vanuit Namibië naar het Aziatische land worden gehaald, schrijven Indiase media.