Apothekersassistente aan de telefoon voor een herhaalrecept. Ze meldt dat het middel dat ik altijd gebruik niet meer door de verzekeraar mag worden voorgeschreven. Of ik bezwaar heb tegen een vervangend middel. Nee, dat heb ik niet. We hebben het niet op voorraad, zegt ze, het komt morgen, uiterlijk overmorgen. „O”, valt ze zichzelf in de rede, „ik zie dat de groothandel het ook niet heeft. In dat geval geven we u het originele middel, dat hebben we wel op voorraad.”

