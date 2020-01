Amazon-werknemers: doe nu iets tegen klimaatverandering

„Laten we ons nu committeren aan het opruimen van onze rotzooi. Kom, als Microsoft het kan – waarom wij dan niet?”

Was getekend: softwareontwikkelaar Austin Dworaczyk Wiltshire uit San Luis Obispo, Californië. Acht jaar werkzaam voor Amazon en één van de ruim driehonderd werknemers die deze week de online petitie ondertekenden waarbij ze hun werkgever oproepen om meer te doen tegen klimaatverandering. Ook uiten ze zorgen over de manier waarop Amazon hun „het zwijgen oplegt”, zo valt te lezen in de brief.

De petitie is een initiatief van de Amazon Employees For Climate Justice, een groep Amazon-werknemers die al bijna een jaar met petities, media-optredens en demonstraties hun topman Jeff Bezos onder druk zetten. Een petitie in april met de roep om een concreet actieplan om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen tegen te gaan werd door destijds ruim achtduizend Amazon-werknemers ondertekend.

Jaloers op Microsoft

Amazon is de grootste retailer ter wereld en verantwoordelijk voor het bezorgen van honderden miljoenen pakketjes per jaar. Het bedrijf had een voetafdruk van 44 miljoen ton CO 2 in 2018, zo maakte Amazon zelf bekend. Ter vergelijking: daarmee stoot het bedrijf evenveel uit als een klein land als Zweden en meer dan concurrerende techbedrijven als Apple of Microsoft, die ook veel minder op logistiek zijn gericht.

Deze maand maakte Amazon bekend binnenkort naar Nederland te komen. Wat zijn de voordelen en wat zijn de gevaren?

Onderzoekers van de Canadese McMaster Universiteit in Hamilton berekenden in 2018 dat techbedrijven in 2020 verantwoordelijk zijn voor ruim 3 procent van alle wereldwijde uitstoot – in de meest negatieve prognose zou dit toenemen naar 14 procent in 2040. De aanstaande introductie van 5G en alle daaraan verwante technologie, zoals zelfrijdende auto’s, leiden tot een groter energieverbruik en een groter beslag op datacenters, die nog altijd deels draaien op fossiele brandstoffen.

‘Amazonians’, zoals Amazon-werknemers zichzelf graag noemen, kijken met jaloezie naar aartsrivaal Microsoft, dat twee weken geleden in een blogpost bekendmaakte over tien jaar CO 2 -negatief te willen zijn. Het bedrijf wil in 2030 meer uitstoot uit de atmosfeer halen dan het erin stopt, door fors te investeren in het aanplanten van bomen en het opslaan van CO 2 . Microsoft wil verder voor 2050 alle uitstoot compenseren die het sinds de oprichting in 1975 heeft geproduceerd. De plannen zijn door milieu-organisaties met gejuich onthaald.

Amazons plannen steken daar wat bleekjes bij af. Bezos kwam in september vorig jaar, onder druk van protesterende werknemers, met een klimaatplan onder de noemer ‘De Klimaatbelofte’. Amazon bestelde honderdduizend elektrische bezorgbusjes en beloofde in 2040 CO 2 -neutraal te opereren – tien jaar eerder dan het Klimaatakkoord van Parijs landen voorschrijft. Te traag, vinden de actievoerders. Zoals analist Amanda King, één van de ondertekenaars, schrijft: „Een bedrijf als Amazon moet CO 2 -neutraal zijn in 2030, op z’n laatst. We hebben simpelweg de tijd niet.”

‘Het was eng’

Het bedrijf zit ernstig met de kritiek in zijn maag. The Washington Post onthulde begin januari dat Amazon-werknemers Maran Costa en Jamie Kowalski, nadat ze zich uitspraken in de media, op gesprek moesten bij personeelszaken wegens het overtreden van de interne regels. Een nieuwe overtreding zou kunnen leiden tot „corrigerende maatregelen, waaronder het beëindigen van het arbeidscontract”, zo werd hun in een e-mail medegedeeld. „Dat was eng”, zei Costa tegen The Washington Post. „Maar ik heb me uitgesproken omdat ik vrees voor de toekomst van mijn kinderen.”

Sindsdien is het aantal Amazon-werknemers dat zich heeft uitgesproken alleen maar toegenomen. „We nodigen alle werknemers uit om constructief mee te doen met alle teams binnen Amazon die bezig zijn met duurzaamheid”, laat een woordvoerder van het bedrijf weten. „We handhaven ons externe communicatiebeleid en staan ​​daarom niet toe dat werknemers het bedrijf, of het harde werk van hun collega’s die oplossingen voor deze problemen ontwikkelen, publiekelijk kleineren of verkeerd voorstellen.”