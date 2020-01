Afghaanse troepen en Taliban vechten om Amerikaans vliegtuigwrak

Afghaanse veiligheidsdiensten die het wrak van een neergestort Amerikaans militair vliegtuig wilden onderzoeken, zijn dinsdag aangevallen door Talibanstrijders. Dat meldt persbureau Reuters. Het vliegtuig stortte maandag neer in de door de Taliban bestierde provincie Ghazni in Afghanistan.

Na de aanval trokken de Afghaanse manschappen zich terug en werd opdracht gegeven tot een operatie vanuit de lucht. Volgens de lokale politiechef zijn de lichamen van vier inzittenden aangetroffen en hebben twee anderen de crash mogelijk overleefd.

Het is nog niet zeker wat de toedracht van de crash is. De Taliban beweren dat zij het vliegtuig hebben neergeschoten, maar het Amerikaanse leger ontkent dat. In eerste instantie schreven lokale media dat het vliegtuig meer dan tachtig passagiers vervoerde. Dit lijkt een grove overschatting. Anonieme bronnen binnen de Amerikaanse overheid zeggen tegen Reuters dat er minder dan vijf mensen aan boord waren.